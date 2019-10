Clermont-Ferrand : un mardi très perturbé dans les cantines et le périscolaire de la ville

Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme, France

Pouvoir d'achat, justice sociale, plus de moyens humains et financiers, sont les quelques revendications émises lors de cette journée d'action nationale de ce mardi 8 octobre dans plusieurs secteurs. Cela va impacter plusieurs services de la Fonction Publique, comme dans les écoles où l'accueil périscolaire et la restauration seront perturbés.

A Clermont-Ferrand, les 63 établissements maternelles et primaires sont diversement touchés. L'école de la récré sera fermée dans 26 établissements, la cantine n'est pas assurée dans 40 établissements et 8 écoles n'assureront pas les activités SMAP.

à lire aussi Auvergne : journée de mobilisation ce mardi pour le pouvoir d'achat des retraités

Clermont-Ferrand : illustration tramway du réseau T2C © Radio France - Emmanuel Moreau

Attention si vous prenez les bus et tram à partir de 14h30

Les agents de la T2C n'ont pas appelé à la grève mais il faut s'attendre à des perturbations sur le trajet de la manifestation prévue à partir de 14h30 de la place Delille jusqu'à la préfecture. De nombreux trajets et arrêts seront perturbés ou déviés. C'est notamment le cas du Tram et des lignes de bus B, C, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 27, 32, 35 et 36 .