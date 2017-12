Clermont-Ferrand, France

Lilo, un moteur de recherche "responsable et citoyen"

L'initiative de ce samedi 23 décembre s'est faite à l'appel du moteur de recherche lilo.org . Le principe de ce moteur de recherche : vos connexions et recherches sur sa page internet financent (grâce aux annonceurs présents sur le site) des projets associatifs et solidaires. Les connexions rapportent des "points" aux utilisateurs. Ceux-ci peuvent ensuite utiliser ces points pour aider divers projets mis en avant par Lilo, les points étant convertis en euros par le moteur de recherche. C'est de cette manière que les cadeaux offerts aujourd'hui aux sans-abris clermontois ont été financés.

Une vingtaine de clermontois ont répondu à l'appel

A Clermont-Ferrand, Catherine Asselot chapeautait l'initiative de Lilo. Elle a donné rendez-vous à ces bénévoles d'un jour Place de Jaude à 10h30 ce samedi 23 décembre. Ils ont formé dix équipes de deux personnes pour partir à la rencontre des sans-abris et leur offrir un cadeau en cette période de fêtes. Chaque équipe pouvant offrir un cadeau à hauteur de trente euros, un cadeau qui est remboursé par Lilo. Les règles sont précises : il est interdit d'offrir de l'alcool ou des cigarettes, mais c'est le sans-abri qui choisit son cadeau. Pas question donc d'arriver avec un présent choisi par les équipes de bénévoles elles-même.

Briser la solitude et offrir un Noël aux sans-abris

Très vite, l'équipe formée par Catherine Asselot, son mari et son amie Vriginie (la seule équipe de trois personnes) rencontre Marylène, assise près de l'entrée du Monoprix de la Place de Jaude. Les trois amis l'abordent, Marylène sait ce qu'elle veut pour Noël : de quoi se nourrir suffisamment pour les fêtes. Un plein de courses de trente euros plus tard, Marylène a le sourire et remercie chaleureusement les bénévoles. Catherine Asselot : " Malheureusement, on est dans un monde où ne serait-ce que pouvoir manger est un cadeau... voire un luxe. J'espère que grâce à nous elle passera de bonnes fêtes. "