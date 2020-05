Clermont-Ferrand : un restaurant école et solidaire attend de pouvoir ouvrir près de la gare

Le chef Hugo Czechowicz piaffe d'impatience dans sa belle cuisine flambant neuve. "Le Coronavirus nous a un peu coupé l'herbe sous le pied", regrette le chef de Toques Académie. "On en profite pour finir les travaux et pour nous faire connaître, je prépare des plats à emporter." Pour l'instant, le chef est tout seul dans sa cuisine à concocter ses plats raffinés. Au menu cette semaine : risotto crémeux, saint-jacques grillées à l'huile de truffe ou mijoté de veau à la tomate fraîche. Des mets à emporter, il suffit de passer commande au 04 73 14 85 21.

Un chef lyonnais formé chez les plus grands

C'est pas amour que le chef lyonnais Hugo Czechowicz s'installe à Clermont-Ferrand. Amour du métier aussi, après avoir officié chez Pierre Gagnaire, Georges Blanc, Paul Bocuse, ce lyonnais pure souche n'a pas hésité à postuler sur ce poste 100% solidaire. "Après avoir été chef dans des établissements étoilés et des brasseries de luxe, j'ai monté ma propre affaire à Lyon, un semi-gastronomique qui a bien fonctionné. Chez ces grands chefs j'ai gardé cette passion de la cuisine créative. Les bases sont classiques, mais _j'aime bien surprendre, avec les textures, les assemblages, les couleurs._"

Renaud Chavignier responsable de salle et le chef de Toques Académie Hugo Czechowicz. © Radio France - Claudie Hamon

Des apprentis toute l'année

Mais il ne faut pas oublier que Toques Académie est une école de cuisine solidaire. Un concept unique qui permet à des jeunes ou moins jeunes éloignés de l'emploi d'apprendre un métier et de décrocher un diplôme en restauration ou en salle. Et les recrutements ont commencé dans les locaux de chom'actif. "On devrait être pour l'instant quatre apprenants en cuisine et quatre en salle," précise Renaud Chavignier, le chef de salle formateur "Mais toute l'année on accueillera des stagiaires qui veulent découvrir ces métiers. _On va privilégier des personnes en recherche d'emploi ou qui ont besoin d'une reconversion professionnelle._"

La façade de Toques Académie bientôt achevée. © Radio France - Claudie Hamon

Solidaire jusqu'au bout

Non seulement Toques Académie accueille des apprentis et des stagiaires en formation mais en fréquentant ce restaurant de 35 couverts, les convives solidaires permettront à des personnes en situation de précarité de goûter cette cuisine raffinée à des prix défiant toute concurrence.

"Toques Académie" a été créée par la Coopérative Le Resto Solidaire Apprenant et l'Association Goût & Solidarités. L'Institut Michelin contribue financièrement au projet en collaboration avec Pôle Emploi.

Alors, retenez bien cette adresse : 50 avenue Albert & Elisabeth 63000 Clermont-Ferrand et l’émail : toquesacadémie63@gmail.com. Les prix des menus sont raisonnables. Une formule trois plats s'élève à 20 € et deux plats à 12 €.