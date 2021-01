Clermont-Ferrand : une manifestation déclarée pour le droit à la free party réunit près de 500 personnes

Une manifestation pour le droit à la "free party" a eu lieu ce samedi après-midi à Clermont-Ferrand, réunissant près de 500 personnes selon nos estimations. La manifestation, installée place de Jaude avant de prendre la direction de la préfecture du Puy-de-Dôme, avait été déclarée en préfecture et en mairie. Les autorités estiment elles à 200 le nombre de manifestants.

Les participants manifestaient aussi contre la mise en examen de l'organisateur de la free party du Nouvel An à Lieuron en Ille-et-Villaine. "C'est disproportionné, affirme Guillaume, un des organisateurs de la manifestation clermontoise, on est là pour affirmer notre droit à la fête, la free party c'est notre mode de vie et on peut le faire de manière responsable."

Partie de la place de Jaude, la manifestation a pris la direction de la préfecture. © Radio France - Théophile Vareille

Le maire Olivier Bianchi dit ne pas avoir été prévenu

Suite à cette manifestation, le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a fait part de sa surprise, affirmant qu'il n'avait "pas reçu de demande officielle". Selon la préfecture, la manifestation était pourtant bien déclarée, y compris en mairie.

Cet après-midi, la musique électronique des manifestants pouvait être entendue à plusieurs centaines de mètres à la ronde, dans tout le centre-ville de Clermont-Ferrand.