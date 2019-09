Clermont-Ferrand : vente en avant-première du timbre inédit pour les 100 ans de La Montagne

MB, président de l’Association Philatélique et Cartophile d’Auvergne - SL, Directrice de La Banque La Poste Auvergne - PP, Directeur général de la Fondation Varenne - OB, directeur de Communication du Groupe Centre France et de la Montagne

Clermont-Ferrand, France

Le timbre sera vendu en avant-première nationale au bureau de poste temporaire installé du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre 2019 au siège de La Montagne à Clermont-Ferrand. Ce timbre, unique en son genre coûtera 88 centimes d'euros et sera disponible dans toute la France à partir du 7 octobre 2019.

Point presse du 26 septembre dernier afin d'évoquer les temps forts de la vente en avant-première nationale du timbre commémoratif Alexandre Varenne © Radio France - Adrien Blettery

Alexandre Varenne : un hommage de la nation

Fondateur du journal de La Montagne, Alexandre Varenne, né en Octobre 1870, est connu des Auvergnats. Il a été autrefois maire de Saint-Eloy-Les-Mines mais surtout député du Puy de Dôme presque toute la première partie du 20 ème siècle. Grâce à ce timbre, lui et le quotidien régional vont donc rayonner sur tout le territoire français. Philippe Page, Directeur Général de la Fondation Varenne en est ravi : « les personnes qui vont s’approprier ce timbre se demanderont qui est cet homme et quel est ce journal ? Un journal qui est quand même un fleuron de la presse française. On va donc en entendre parler dans toute la France.»

Le cachet " Premier jour" sera rajouté sur les timbres vendus du 4 au 6 octobre.

« Un timbre qui va plaire aux collectionneurs »

Ce timbre va-t-il plaire aux collectionneurs ? Il a la particularité de représenter pour la première fois un média français. Pour Marc Bauer, président de l’association philatélique et cartophile d’Auvergne, il n’est pas inquiet : « le timbre est réalisé en taille-douce, une technique reconnue par les collectionneurs. Peu de personnes peuvent réaliser ce travail d’artiste, c’est une véritable œuvre d’art. Le timbre sera apprécié, c’est sûr ! »

Ces timbres inédits seront tirés à 500 000 exemplaires au total.