Clermont-Ferrand : voici la liste des marchés rouverts dès le 11 mai

La première phase du déconfinement s'ouvre dès ce lundi 11 mai. En conséquence, comme souhaité par le gouvernement, les marchés vont rouvrir. A Clermont-Ferrand, la mairie indique bien ce dimanche que les marchés couverts et de plein air, seront désormais accessibles, "de façon à permettre à tous les clermontois et clermontoises de s’approvisionner en produits frais et locaux, et à soutenir les producteurs."

Des mesures sanitaires strictes

Bien évidemment, comme dans d'autres commerces, il faudra appliquer les gestes barrières. Les producteurs, uniquement alimentaires, devront espacer leurs étals. Ils devront aussi protéger les denrées alimentaires et organiser des couloirs de circulation des flux, en limitant à moins de 100 personnes présentes simultanément dans le marché. Pour les acheteurs, il est conseillé de venir avec votre carte bancaire afin de payer, si vous le pouvez, en paiement sans contact.

Les marchés rouverts dès ce lundi à Clermont-Ferrand - Ville de Clermont-Ferrand

Les marchés de plein air reprendront place aux lieux et horaires habituels, à l'exception néanmoins du marché des Salins le dimanche matin. Il faudra patienter jusqu'au 2 juin pour retrouver ce marché. La Halle gourmande Saint-Pierre reprend ses horaires habituels du lundi au samedi de 7h à 19h, ainsi que la Halle Saint-Joseph les vendredis de 7h à 13h. Les « drive-fermiers » de producteurs mis en en place à la halle Saint-Joseph ou à Montferrand sont toujours disponibles. Le retrait de paniers commandés à l’avance est possible.