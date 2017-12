Un accord portant sur les plus bas salaires et des primes a été trouvé ce vendredi avec la direction de Véolia Propreté. Après quatre jours de grève, les éboueurs reprendront leur tournée de ramassage des ordures ménagères lundi matin.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Plus tôt dans la matinée, une délégation de grévistes a été reçue vendredi matin par les responsables de Clermont Métropole en marge du conseil communautaire. Comme annoncé hier sur France Bleu Pays d'Auvergne, le conflit qui s'enlisait a donc pris une tournure politique. Prestataire de l'agglomération pour la collecte des ordures, Véolia Propreté a reçu en début d'après-midi les représentants syndicaux des salariés.

Les éboueurs de Veolia Propreté en grève rencontrent les présidents de groupe. Marcel Aledo, Vice-Président de @ClrmntMetropole en charge des déchets dirige la séance. Négociations en cours.#ClermontFd#GreveEboueurspic.twitter.com/4nJqul9WzC — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 15, 2017

Prime mensuelle de 55 euros

Un accord a finalement été trouvé. Ils ont obtenu une augmentation de salaires pour les agents les moins bien rémunérés et une prime mensuelle de 55 euros pour l'ensemble des salariés jusqu'en octobre 2018. Les agents de ramassage des ordures ménagères reprendront donc le travail lundi. Et les trottoirs des 14 communes de l'agglomération clermontoise devraient peu à peu retrouver un aspect plus en adéquation avec les fêtes de fin d'année.