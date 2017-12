Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Trois camions ont su le ramassage des ordures ce jeudi matin. Une quinzaine d'autres sont restés garés. .Au 3e jour de conflit opposant des éboueurs à la direction de Véolia Propreté, la paralysie n'est pas totale mais les effets de la grève sont désormais visibles. Les poubelles et les containers à ordures ménagères débordent et le phénomène pourrait s'amplifier, puisque le bras de fer s'avère stérile. 90% des salariés n'assurent plus les tournées depuis mardi matin. Ils réclament une augmentation de salaire (36 centimes d'euro / heure) et protestent contre des conditions de travail dégradées.

Une solution politique ?

Après une réunion stérile avec leur directeur, ils ont reconduit leur mouvement ce jeudi matin à l'issue d'une assemblée générale. Le déblocage du conflit pourrait désormais venir d'ailleurs. Face aux désagréments occasionnés par les montagnes d'ordures, le dossier a pris une tournure politique. La solution pourrait venir de Clermont Auvergne métropole, puisque Véolia Propreté en est le prestataire de collecte. Une délégation d'éboueurs en colère pourrait être reçue vendredi matin par Olivier Bianchi à l'occasion de la session du Conseil Communautaire de Clermont Métropole.

Les communes concernées par la grève : Aubière, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Châteauguay, Clermont-Ferrand, Durtol, Gerzat, Nohanent, Opme, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat et Royat.

#info#rappel La collecte des ordures ménagères pourra être perturbée à partir d'aujourd'hui sur #clermontmetropole. Nous vous conseillons de sortir vos bacs de façon habituelle, et les rentrer ensuite en cas de non collecte.https://t.co/mdLNOGRTN4 — clermontmetropole (@ClrmntMetropole) December 12, 2017