Exclu : le chantier du métro rennais est encore à l'arrêt, à Cleunay

C'est un nouveau couac pour le chantier du métro rennais. Après l'effondrement en centre-ville fin 2016, c'est à la future station Cleunay que ça bloque. Le chantier est arrêté depuis début août en raison d'épaisses poussières qui gênent les ouvriers dès qu'ils mettent en route les machines.

Imaginez que votre conduit de cheminée soit bouché et que vous fassiez un feu. Vous allez vous retrouver avec la maison pleine de suie et de fumée. C'est un peu dans ces conditions que les ouvriers travaillaient à la station Cleunay. Chaque fois qu'ils mettaient en route le tapis d'extraction des gravats, cela soulevait un nuage de poussière. Comme le raconte l'un d'eux, qui préfère rester anonyme : "en quelques minutes, on était couverts de poussière, ça collait partout, sur la peau, sur les outils, les gaines de ventilation, sur le béton, partout", se rappelle-t-il, "à tel point qu'on nous a conseillé d'aller travailler ailleurs pour ne pas être exposé à ces poussières". Surtout que la station Cleunay est fermée et que la ventilation y est donc compliquée. Résultat : l'ouvrier arrivé en avril travaille quelques semaines puis va travailler sur un autre chantier.

Une entreprise a même exercé son droit de retrait. L'entreprise Blot, un sous-traitant de Colas Rail. Elle a retiré ses ouvriers du chantier. Pour les autres entreprises présentes sur cette station, Cégelec et le groupement Dodin, les ouvriers sont restés un peu plus longtemps, avant d'être transférés sur d'autres stations de métro. Des premiers nettoyages de la station ont été effectués en juillet, mais sans grande efficacité. "A peine arrivés, on a constaté le même phénomène : dès qu'on mettait le tapis d'extraction en route, le nuage de poussière revenait et en quelques minutes, on en était recouvert", raconte l'ouvrier.

Le maître d'ouvrage, la Semtcar reconnaît qu'il y a un problème. Elle a d'ailleurs stoppé le chantier le temps de le régler. "C'est un problème que nous connaissons bien, nous l'avons identifié depuis avril 2014", explique Eric Lacroix, directeur technique opérationnel à la Semtcar. "Il faut d'abord rassurer les ouvriers, les poussières ne sont pas dangereuses", assure-t-il. Les syndicats craignaient notamment la présence de silice dans ce nuage. "Des mesures d'empoussièrement ont été réalisées et aucun seuil légal n'a été dépassé" explique Eric Lacroix. Des résultats validés par un coordinateur santé-sécurité et par l'inspection du travail.

Depuis 2016, l'inspection du travail a constaté plusieurs dépassements des VLEP (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle) lors des percements de tunnels, de stations ou de puits. A chaque fois, les entreprises en charge des chantiers ont mis en places des actions pour diminuer le niveau d'exposition. A Cleunay, en revanche, le problème de l'empoussièrement perdure. "C'est la première fois que je travaille sur un chantier pareil", raconte un ouvrier, "c'est pareil pour mes collègues plus âgés, qui ont déjà travaillé sur la première ligne de métro, ils n'ont jamais vu ça".

La cloison de la station Cleunay, juste avant que le tunnelier ne vienne la percer. C'était en avril 2015. C'est de ce tunnel que viennent les poussières © Radio France - Martin Bartoletti

Les conditions de travail sont très pénibles, trop. Il est assez rare qu'une entreprise du bâtiment exerce son droit de retrait. Pour remédier au problème, la Semtcar a installé une bâche la semaine dernière entre le tunnel et la station pour arrêter les poussières. Mais cela sera-t-il suffisant pour permettre le retour des ouvriers ? Un nettoyage complet et de nouvelles mesures d'empoussièrement seront prises la semaine prochaine. En attendant les résultats, "le personnel [...] ne ré-interviendrait qu'à l'issue de ces dispositions" précise la Semtcar dans un courrier du 3 août dernier adressé aux syndicats.

Selon le gestionnaire du réseau, cela ne devrait pas retarder la livraison du chantier de la station Cleunay. "Le planning du chantier est suffisamment long pour prendre en compte ces éventuelles difficultés", explique Eric Lacroix.