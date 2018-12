Clignotants au vert pour l'ouverture de la saison dans les stations de ski des Pays de Savoie

Savoie, France

C'est une règle : quand les flocons arrivent, le site internet de Savoie-Mont-Blanc Tourisme qui représente les 111 stations des Pays de Savoie enregistre une augmentation du trafic. Ce qui se traduit par des réservations. Cette année, les deux semaines des vacances de Noël affichent un taux de remplissage prévisionnel en hausse de quatre points par rapport à l'année dernière. C'est en fait la semaine du Nouvel An qui suscite le plus de réservations avec une croissance de sept points , soit un taux de remplissage de 68 %. L'année dernière, la semaine du Nouvel An, une des plus fréquentées de l'année, avait atteint 72 % de remplissage au final et celle de Noël, 69 %.

Est-ce que les réservations de dernière minute vont permettre d'aller au-delà pour cette fin d'année ? Ce qui est certain, c'est que toutes les stations vont ouvrir en temps et en heure et c'est déjà une bonne nouvelle pour l'industrie du ski en Pays de Savoie.