Clisson : certains commerçants souhaitent ouvrir tous les dimanches jusqu'en septembre

L'association des commerçants et artisans de Clisson (44) lance une enquête auprès de ses 120 adhérents pour savoir qui est prêt à ouvrir le dimanche? C'est la troisième plus grande association de Loire-Atlantique derrière celles de Nantes et de Saint-Nazaire.