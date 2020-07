Deux Sèvres : des producteurs locaux à la rencontre des vacanciers sur l'autoroute A10

Fromages de chèvre, miel, spiruline... jusqu'à ce samedi soir, trois producteurs des Deux-Sèvres vendent leurs produits sur des stands aménagés sur l'aire de Poitou-Charentes Nord, un moyen de favoriser les circuits-courts et de faire découvrir le département grâce aux produits du terroir.

Pour ce deuxième gros week-end de départs en vacances, vous risquez d'être nombreux sur les routes. Ce samedi est classé rouge par Bison Futé. Et pour limiter les risques d'accident, Vinci Autoroutes tient à le rappeler, "il faut faire des pauses régulièrement, toutes les deux heures". Un temps pour se reposer et, pourquoi pas, casser la croûte avec des produits locaux.

Le dispositif, intitulé "Les petits marchés d'ici", est déployé dans toute la France © Radio France - Marine Protais

Les voitures sont à peine garées sur l'aire d'autoroute de Poitou-Charentes Nord, sur l'autoroute A10 au niveau de Vouillé, que Maxime, 18 ans, pancarte Vinci sur le dos, sort son plus beau sourire pour alpaguer les vacanciers. "Bonjour monsieur ! C'est juste pour vous indiquer qu'un peu plus loin là-bas, il y a, à votre disposition, des petits producteurs du Poitou-Charentes. Ils vendent du chèvre, du miel et de la spiruline".

Mabel est aujourd'hui la seule productrice de spiruline des Deux-Sèvres © Radio France - Marine Protais

La spiruline est vendue par Mabel, séchée ou sous forme de pâte à tartiner. Il s'agit d'une algue consommée "pour sa richesse en vitamines, en acide aminé et en protéines végétales", précise la productrice.

Il est important que les consommateurs sachent qu'il existe des produits régionaux et que la culture de spiruline peut être faite en France et surtout au niveau des Deux-Sèvres. Et pour l'instant, je suis la seule à la produire dans le département.

En revanche, elle n'est pas la seule à être venue faire découvrir ses produits sur l'autoroute.

"Ça donne envie de faire une pause !"

Deux autres producteurs des Deux-Sèvres ont pris place près des tables de pique-nique : un apiculteur et un fromager. Et c'est justement l'odeur de chèvre frais qui a attiré Martine et Gui, surtout celui à l'ail.

C'est une bonne surprise de voir que les autoroutes accueillent des producteurs locaux. D'habitude, ils sont dans des petits villages. Et l'autoroute, c'est fait pour tracer. Là, tout à coup, ça donne envie de faire une petite pause !

Ce couple fera d'ailleurs probablement encore au moins une pause avant d'arriver sur son lieu de vacances, à Royan. De quoi déguster les fromages de chèvre qu'ils viennent d'acheter. Et Martine en est persuadée, elle va se "régaler" !

Ce dispositif, appelé "Les petits marchés d'ici", est en place toute la journée de ce samedi, sur l'aire de Poitou-Charentes. En cas de succès, il pourrait être redéployé au cours de plusieurs week-ends d'ici la fin de l'été, d'après Vinci Autoroutes, en partenariat avec la FNSEA, pour favoriser les circuits-courts.