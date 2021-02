EN IMAGES - L'ancienne gare routière du Mans, un monument historique en danger

Avec sa façade terne et sa grande tour en béton dépourvue d'horloges, difficile d'imaginer la vie qu'il pouvait y avoir dans l'ancienne autogare du Mans. Laissée à l'abandon depuis l'arrêt de son activité en 2009, la gare routière a été réinvestie comme parking par l'hôtel Concordia situé juste à côté. Seulement cette autogare à l'architecture "art déco" est dans un état critique. Avec les périodes de froid répétées et le non entretien de la structure, l'humidité a endommagé la devanture, et pourrait faire céder la coupole présente à l'intérieur du bâtiment. Deux photographes manceaux alertent sur l'état catastrophique de ce lieu emblématique.

La devanture de l'ancienne gare routière ne cesse d'être abimée par l'humidité. © Radio France - Jean Rinaud

L'eau s'infiltre partout

Paul Hamelin et Jean François Mollière sont tous les deux photographes au Mans. Ils ont été témoins de la dégradation importante du bâtiment après un shooting photo : "Au départ on était simplement venu pour faire des photos de la coupole présente à l'intérieur du bâtiment. Et là on est tombé de haut en constatant l'état catastrophique du lieu. Il y a des éclats de béton à l'intérieur et à l'extérieur, l'eau s'infiltre de partout et puis les jours de pluie le parking est presque inondé", insiste Paul Hamelin. "Si l'on ne fait rien rapidement, la gare routière va tomber en ruine alors que c'est un véritable bijoux architectural", ajoute Jean François Mollière.

À l'intérieur du bâtiment on découvre une gigantesque coupole recouverte d'éclats de verre taillés en pointes de diamants. © Radio France - Jean Rinaud

Une coupole unique en son genre

Inscrit parmi les monuments historiques, ce lieu construit en 1936 hérite en effet d'une architecture "art déco" remarquable. Avec ses formes géométriques encore présentes sur la devanture et la grande tour, le trésor se cache pourtant à l'intérieur du bâtiment avec cette coupole de 30 mètres carrés en béton translucide recouverte d'éclats de verre taillés en pointes de diamants. "C'est un élément remarquable, mais les gens ne peuvent pas le voir, puisque la coupole n'est visible que depuis l'intérieur du parking privé. C'est vraiment dommage car ça pourrait être un lieu vraiment charmant, avec un vrai puits de lumière", songe Paul Hamelin.

Au quatrième étage d'une résidence voisine, la vue de la coupole se révèle encore plus majestueuse. © Radio France - Jean Rinaud

Pas d'obligation de rénovation

Seulement l'ancienne gare routière est inscrite et non classée aux monuments historiques, ce qui n'oblige pas l'actuel propriétaire privé à effectuer des travaux . Les deux photographes rêvent donc d'un soutien de la mairie pour prendre en charge une potentielle rénovation des lieux. Selon nos informations la mairie aurait notamment pris contact avec le groupe Ferré, propriétaire de l’hôtel Concordia, pour discuter de l'avenir du bâtiment.