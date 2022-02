L'entreprise Cosméticar débarque à Amiens. Antoine Leclercq en est le gérant. Il nous explique comment il nettoie les voitures sans eau et avec des produits écoresponsables.

La nouvelle éco: un lavage auto à domicile et sans eau à Amiens

Deux semaines qu'il est implanté à Amiens. C'est une franchise. Cosméticar possède plus de 100 agents en France et existe depuis 2005 et il est en train de se développer à l'étranger.

Antoine Leclercq, le patron de Cosméticar à Amiens Copier

