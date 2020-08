La "relance éco" en Normandie : Riou Glass produit des claviers anti-bactériens

Comme tous les jours sur les antennes normandes de France Bleu, on vous parle de la reprise économique dans la région. Aujourd'hui, on s'intéresse à une entreprise située entre Eure et Calvados : Riou Glass. Elle fabrique des claviers antibactériens très prisés des hôpitaux de la région.

La "relance éco" en Normandie et comme tous les jours, on s'intéresse à la reprise économique dans la région. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'entreprise Riou Glass, spécialisée dans la transformation du verre. La société a fait preuve d'innovation pour faire face à la crise du Covid-19 avec des produits en verre, donc très hygiéniques et c'est un véritable atout.

En effet, juste avant la crise du Covid-19, l'entreprise avait mis au point un nouveau clavier d'ordinateur tout en verre et donc très hygiénique. Sébastien Joly, le directeur marketing de l'entreprise, précise que "la surface en verre est complètement lisse et hygiénique. C'est pour cela que pendant la période du Covid-19, nous avons augmenté la communication autour de ce produit."

Des commerces qui s'équipent durablement

Et cela fonctionne : plus de 300 claviers ont déjà été livrés dans des hôpitaux de Seine-Maritime et de l'Eure. Et pour aider les structures de santé face à l'épidémie, l'entreprise a également mis au point un verre antibactérien grâce à une innovation qui a fait sa réputation : le verre chauffant. "Ce verre a une fonction sanitaire, puisqu'en chauffant à 70 degrés la surface, cela tue le virus qui meurt à 65 degrés", explique Sébastien Joly.

Depuis mars Riou Glass s'adapte à la crise. Comme les fabricants de plexiglas, elle propose aussi des cloisons de protection. Là encore la demande est en hausse. "On en a vendu plus de 1.000 depuis le début de la commercialisation, mi-mai. Et depuis quelques jours on note un regain d'intérêt. On pressent que les magasins sont en train de se rééquiper avec des produits un peu plus durables dans le temps. Les commerçants ont compris qu'il fallait s'équiper pour longtemps et semblent privilégier le verre au plexiglas, car il est plus hygiénique et plus durable dans le temps."

De nouveaux produits qui permettent aujourd'hui à l'entreprise d'aborder un peu plus sereinement le quatrième trimestre de l'année. Pendant la crise, les commandes s'étaient effondrées et la quasi totalité des salariés avaient été mis au chômage partiel.