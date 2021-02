Clone de Les ventes de bagages s'effondrent, le secteur reste à quai

NOUVELLE ECO

La crise actuelle est de loin la plus grave jamais affrontée par la Côte d’Azur. La fréquentation 2020 devrait subir un recul de 46 % pour le volume annuel de visiteurs français et étrangers... L'aéroport de Nice Côte d'Azur a vu sa fréquentation baisser de près de 70 % en un an... Une grosse moitié de réservation en moins à l'Hotel en septembre, -70% en octobre !!! n'en jetez plus!! Et ce n'est pas fini... la chute de la fréquentation touristique entraîne avec elle de nombreux secteurs... Moins de Touristes, moins de retombées économiques... tous les secteurs souffrent ici chez nous... Parmi eux un secteur subit ce désastre économique de plein fouet ce sont les ventes de bagages la baisse des ventes est vertigineuse... on ne les achète plus qu'au compte goutte...

Ce bruit familier des valises roulantes à la sortie des trains ou des avions a disparu... en même temps que les touristes.... Yann Pichot tient un service de Bagagerie et de Conciergerie dans le vieux Nice. En un an il est passé d'une année euphorique à un état de lieu très alarmant.

Les gens viennent déposer leur bagages depuis le monde entier... en 2020 on a pas eu d'américains, de chinois, d'australien... c'est très tristes en 2020 on vendaient 200 300 bagages par an en 2020 on en a vendu 2 ...

Dans sa boutique de sacs en cuir de Toscane Scissia Massimiliano fait un constat sans appel...

En ce moment on vend rien rien du tout Ici dans le vieux Nice on travaille à 80% , 90 % avec les touristes, je suis positif mais c'est de plus en plus difficile d'être positif

Avec 10 fois moins de vente Xavier Garozo un spécialiste des bagages installé à la gare de Nice cherche la parade. Pour lui les clients cherchent des petits produits très accessibles...

Depuis mai de l'année dernière je ne veux plus beaucoup de valise haut-de-gamme on ne vend que des bas prix ou mayen de gamme

L'épidémie a cassé les ventes de bagages. Ce n'est pas la seul raison. Depuis quelques années, le e-commerce dévore tout. Et aujourd'hui la moitié des bagages sont achetés sur des sites de ventes. Xavier Garozo

Indéniablement internet a fait mal au commerce en général un peu aussi à la bagagerie ... moi là où je m'en sors un peu mieux que les autres, c'est que pour faire de la bagagerie il faut de la surface... une valise exposée vous avec la grande la moyenne , parfois vous avez la très grande ça vous prend 4 valises d'un coup donc en terme de volume il faut avoir de la place il faut avoir de la place aussi pour stocker parce qu'une valise en rouge, il fat l'avoir en noir, en bleu, en gris, il faut avoir plusieurs gammes la bagagerie c'est un vrai métier il y a des normes pour partir en cabine il faut respecter des mesures faut pas dépasser des excédents, il faut connaître son produit. c'est très ciblé!

A cause du COVID, même ces ventes de bagages sur internet s'effondrent. En un an... plus de la moitié des bagages cabines et des valises proposées en ligne n'ont pas trouvé preneurs.. Il reste néanmoins des signaux encourageants... l'institut Foxintelligence étudie de très près les achats en ligne.... Selon lui, en un an, les ventes de valises d'occasions se maintiennent un niveau très haut... et la région Paca reste la 2ème région de France où on achète le plus de valises de 2nde main... Dès que les conditions nous le permettrons, le secteur espèrent voir à nouveaux les voyageurs sortir les valises des placards et faire entendre ce petit bruit de roulette qui peut nous emmener loin.....