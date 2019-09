Près de 300 personnes manifestent pour leurs retraites à Châteauroux

Près de 300 personnes se sont réunies ce mardi matin sur la place de la République à Châteauroux. Une manifestation pour dire "non" au futur système de retraite universelle par points.

Châteauroux, France

Elles dénoncent le futur système de retraite universelle par points. Près de 300 personnes se sont rassemblées sur la place de la République, à Châteauroux, ce mardi 24 septembre. Une manifestation nationale, qui mobilise les cheminots, rejoints dans le cortège par des enseignants, des agents de La Poste, ou encore du personnel hospitalier.

"On va perdre une partie de notre retraite"

Les manifestants dénoncent "le flou" de cette réforme du système de retraite : "Qu'est-ce qui nous dit que dans 30 ans le point dont on nous dit qu'il vaut tant ne vaudra plus que d'un tiers, ou la moitié de ce que l'on nous avait dit ?" s'interroge Coralie, 28 ans, cheminot à la SNCF depuis 5 ans, et syndiqué à la CGT.

Coralie est cheminot à la SNCF depuis 5 ans. À 28 ans, elle s'inquiète pour sa future retraite © Radio France - Manon Klein

Les manifestants dénoncent également la volonté de prendre en compte l'ensemble de la carrière dans le calcul du montant de la retrait. "Au lieu de calculer notre retraite en prenant le montant du salaire des dernières années de travail, on va faire une moyenne sur l'ensemble de la carrière. On va forcément y perdre au change" déplorent plusieurs membres de la CGT retraités chez les cheminots.

Les cheminots craignent de perdre une partie de leur retraite en passant au système universel à points © Radio France - Manon Klein

Des manifestations ont également lieu à Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond et Saint-Florent-sur-Cher.