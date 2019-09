Club Med dans l'Yonne : L'histoire d'un projet qui a fait rêver La Puisaye

Bléneau, France

En 1989, le maire d'Auxerre, Jean-Pierre Soisson est aussi ministre du travail du gouvernement Rocard. Il est passé par le ministère du tourisme à la fin des années 70, il s'est lié d'amitié avec Gilbert Trigano, le patron du Club Med . "Gilbert pensait que le Club devait s'intéresser au public français" raconte aujourd'hui Jean-Pierre Soisson, "qu'il devait se tourner vers les zones rurales françaises et donc il souhaitait créer un club pas très loin de Paris qui accueillerait des séminaires."

Gilbert Trigano, patron du Club Med en 1989 souhaitait installé un club accès sur la formation en Puisaye (Yonne) © Maxppp - Eric Houri

Un centre international de Formation

Ce projet de Club Med en Puisaye prend alors forme, à cheval sur plusieurs communes : Champignelles, Bléneau, Saint-Privé, Villeneuve-Les-Genêts et Champcevrais sont concernées. Le club achète donc un domaine de 220 hectares pour ce complexe unique. Alain Drouhin est alors le chef de cabinet de Jean-Pierre Soisson au ministère du travail: "ce n'était pas du tout un club de vacances" explique t-il , "mais un centre international de formation à destination principalement des métiers du tourisme "

Moi j'y croyais vraiment ! (un hôtelier de Bléneau)

L'état accepte d'apporter 50 millions de francs, 7 millions et demi d'euros, pour financer le centre de formation. On prévoit la création de 250 emplois et l'installation de deux golfs. En Puisaye, on y croit. Certains investissent comme Daniel Gaspard propriétaire de l’hôtel Blanche de Castille à Bléneau, qui aménage son établissement : "moi j'y croyait vraiment" se rappelle le propriétaire de l'hôtel aujourd'hui âgé de 70 ans, "ils avaient tellement investi d'argent dans tout ça. On voyait des gens qui venaient et voulaient acheter sur la communes à causes des golfs. On a investi beaucoup d'argent de notre coté pour notre hôtel et fait des travaux pendant un an et demi".

Le projet stoppé du jour au lendemain

Malheureusement, le projet qui semblait si bien parti, n'aboutira jamais. Le 9 février 1992, un appareil affrété par le Club Med s'écrase au Sénégal et fait trente morts. La responsabilité du club est engagée. Le groupe connait aussi des problèmes financiers ce qui le pousse à revoir ses priorités et ses investissements.

Le projet en Puisaye s’arrête là. "Quand on l'a appris", poursuit Daniel Gaspard, "ça a été le coup de massue, on a pleuré et ça fait trente ans qu'on galère. On ne s'en est jamais relevé".