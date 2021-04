Club Med, Pierre et Vacances... la déception des hébergeurs de montagne sur les aides Covid

Avec 85% de l'activité réalisée en hiver mais des charges fixes étalées sur toute l'année, une résidence de tourisme ne pourrait être indemnisée qu'à 12% de ses charges fixes, selon les calculs du syndicat national des résidences de tourisme, alors que "le gouvernement s'est engagé à ce que tous les professionnels de la montagne soient indemnisés par un mécanisme de couverture de 70% de leurs charges fixes". D'où la colère de tout un secteur qui représente 12.000 emplois en Pays de Savoie. Explications avec Patrick Labrune, président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNTR).

Pourquoi dites-vous que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses ?

"On nous avait annoncé une prise en charge de 70% de nos charges fixes au prorata de la perte du chiffre d'affaires, et aujourd'hui, lorsque l'on fait les calculs, pour une résidence de tourisme qui a perdu 80% de son chiffre d'affaires cet hiver, elle se retrouvé indemnisée non pas à hauteur de 70%, mais de 15%... donc l'écart est colossal et monumental".

Comme l'expliquez-vous ? Le gouvernement a revu le mécanisme d'indemnisation ?

"Fin janvier, début février, le dispositif qui avait été présenté en décembre a été étendu à toutes les entreprises du tourisme, celles qui sont dans l'événementiel, le tourisme d'affaires, les agences de voyage et autres... donc le mécanisme de calcul a été prévu pour un ensemble d'entreprises qui ont une activité linéaire mensuelle, alors que nos charges fixes sont étalées sur toute l'année".

Que réclamez-vous ?

"Nous demandons simplement à ce que les indemnisations liées à notre activité soient calculées sur douze mois, à compter de la fermeture des remontées mécaniques, et donc qu'on tienne compte de nos pertes sur une année complète d'activité (...) actuellement les périodes d'indemnisation couvrent les mois de janvier à fin juin, donc par exemple le mois de décembre n'est pas pris en compte".

"Pareil pour les mois de mai et juin sur lesquels nos résidences sont fermées : nous n'aurons pas de pertes de chiffre d'affaires sur ces mois-là, donc nous ne serons pas indemnisés, alors que nos charges fixes courent sur l'ensemble de l'année, comme le loyer, les charges immobilières, le personnel permanent".

Des pertes considérables

Alors que la saison d'hiver se termine, le syndicat estime que les pertes sont "considérables". Selon Patrick Labrune, les résidences de tourisme qui ont pu ouvrir sur un mode très dégradé (sans les remontées mécaniques, les restaurants, les bars, les piscines couvertes) ont perdu en moyenne 80% de leur chiffre d'affaires. "Pour le cas des villages vacances il n'y a pas eu d'ouverture, puisque le village vacances suppose l'ouverture du restaurant, des animations pour les enfants et les adultes etc... donc les villages vacances ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires".

Ce que pèse l'hébergement de montagne en Pays de Savoie