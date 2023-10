CM Dupon, PME iséroise livrera 8 dameuses électriques dans les stations. Un marché de centaines de machines.

La compagnie des Alpes qui gère de nombreuses stations de ski en France annonce qu'elle commande à CM Dupon huit dameuses mues à 100% par l'électricité.

Des prototypes ont été testées au cours des hivers 21/22 à La Plagne et 22/23 à Tignes avec une autonomie éprouvée de 5h30/6 heures en exploitation en conditions réelles. Cela permet l’économie de 80 tonnes équivalent CO2 par an par dameuse (soit 500 tonnes équivalent CO2 sur la durée de vie d’une dameuse, y compris fabrication des batteries)

Une autonomie éprouvée de 5h30

2 dameuses seront mises en service pendant l'hiver 2023/2024 et 6 pendant l’hiver 2024-2025 sur l’ensemble des domaines de la Compagnie des Alpes, en commençant par Serre Chevalier. Puis Tignes, La Plagne et les Arcs

"Pour nous cela représente une réussite, explique Romain Dupon*, c*'est l'accomplissement de plusieurs années de développement. En R&D c'est plusieurs millions d'euros d'investissement et plus de Trois années de développement, donc un gros pari. Ce contrat représente un part significative du chiffre d'affaire de CM Dupon. C'est la possibilité de se développer et d'augmenter nos capacités"

Ce sont des Alpines avec les même caractéristiques de puissance et de taille que les machines à moteur thermique,

poursuit Romain Dupon. CM Dupon est déjà sollicité par les autres stations qui n'appartiennent pas au groupe de la Compagnie des Alpes"

La Compagnie des Alpes envisage de renouveler la totalité de son parc actuel de 140 dameuses.