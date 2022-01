CMA-CGM bientôt actionnaire principal de Colis Privé, leader privé de la livraison aux particuliers

Le groupe CMA CGM renforce son développement dans la branche logistique de la livraison à domicile. La société marseillaise, qui est déjà l'un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique, annonce ce lundi la signature d'une promesse d’acquisition de 51% du capital de Colis Privé, filière du groupe aixois Hopps, et spécialiste de la livraison de colis à domicile et en point relais.

Leader privé en France de la livraison de colis aux particuliers

Colis Privé Group est le leader privé en France de la livraison de colis aux particuliers. Créée en 2012, l'entreprise a livré en 2021 plus de 70 millions de colis partout en France grâce à un réseau de près de 110 agences régionales. Colis Privé s’est également développé en Belgique, au Luxembourg et au Maroc et a annoncé le lancement prochain de ses activités aux Pays-Bas.

Cette acquisition prévoit également la possibilité pour CMA CGM de se renforcer à terme au capital de Colis Privé Group. Cette opération, est encore soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et à la consultation des différentes instances représentatives du personnel concernées.

Le Groupe CMA CGM annonce dans un communiqué qu'il souhaite accélérer le développement de Colis Privé, notamment à l’international, "grâce à sa présence mondiale et son savoir-faire technologique et logistique".

Si elle est bien validée, cette acquisition permettra à CEVA Logistics, filiale logistique de CMA CGM, de renforcer son offre de service ecommerce et plus particulièrement sur la livraison du dernier kilomètre.

Le Groupe CMA CGM n'en est pas à sa première acquisition dans le domaine de la logistique. Rodolphe Saadé, Président-directeur général du groupe indique : « La prise de participation majoritaire dans Colis Privé est une étape importante de la stratégie de développement de notre activité logistique. Cette opération nous permettra de proposer des solutions logistiques maîtrisées de bout en bout auprès de nos clients e-commerce pour qui le dernier kilomètre est une étape critique."