CNB sort du coma et lance une nouvelle campagne de recrutement à Bordeaux

Après un an et demi de grosses turbulences, le secteur du nautisme repart très fort depuis la rentrée. Après avoir restructuré son bureau d'études, CNB lance une nouvelle campagne de recrutement à Bordeaux.

Comme beaucoup d'industries de la filière nautique, le groupe CNB, Construction Navale de Bordeaux manque de bras en cette rentrée, marquée par une forte reprise de l'activité.

Le groupe bordelais organise donc ce lundi après midi une campagne de recrutement, en visant particulièrement le métier de constructeur nautique: ce sont ces salariés qui moulent et assemblent ensuite les coques des bateaux. Des métiers techniques donc, mais qui peinent à séduire. CNB vous propose de venir les découvrir lors d'une opération portes ouvertes entre 16h30 et 18h30 ce lundi sur son site du quai de Brazza à Bordeaux, et ce même si vous n'avez pas les compétences techniques mais que vous êtes simplement intéressé, que vous avez comme on dit le "savoir être", CNB s'occupera du "savoir faire" puisqu'elle possède désormais sa propre école de formation en interne.

Une importante restructuration l'année dernière à Bordeaux

Comme toute l'industrie nautique, la filiale de Bénéteau avait été touchée de plein fouet par la crise sanitaire et s'était retrouvée complètement à l'arrêt. Elle avait même lancé un plan social sur son site de Bordeaux, au terme duquel 30 à 40 salariés sont partis. Un PSE qui n'avait touché que les fonctions support et le bureau d'études. Les opérateurs techniques eux avaient été mis au chômage partiel. Aujourd'hui, c'en est belle et bien terminé de cette crise, le nautisme repart très fort. Un constat que viennent d'ailleurs de faire les industriels du secteur au dernier Grand Pavois de La Rochelle fin septembre. Le niveau d'avant Covid a même été retrouvé selon eux, preuve de la sortie du coma de l'industrie nautique.

Les portes ouvertes sur le chantier CNB se déroulent au 162 quai de Brazza à Bordeaux entre 16h30 et 18h30 sur inscription ici

