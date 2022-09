CNR : "Encore un millefeuille" pour Yanis Aubert, de FO en Seine-Maritime

"Les absents ont toujours tort", a lancé Emmanuel Macron, ce jeudi, avant d'installer le Conseil national de la refondation (CNR), à Marcoussis en Essonne. Ce CNR, voulu par le chef de l'Etat, est présenté comme un outil de "renouveau démocratique" au sein duquel vont débattre associations, syndicats et politiques sur des sujets comme l'école, la santé ou la transition écologique. "Encore un millefeuille", tacle Yanis Aubert, secrétaire départemental de Force ouvrière (FO) en Seine-Maritime.

Contre la réforme de l'assurance chômage

FO, comme la CGT ou les partis d'opposition, ont décidé de boycotter ce CNR. "Il y a déjà des instances où on discute : le Sénat, l'Assemblée nationale, les CESER, les CESE, etc.", estime Yanis Aubert, qui poursuit : "On pourra nous reprocher tout ce que l'on veut (...). Nous ce qui nous intéresse c'est de défendre les intérêts des salariés, pas d'essayer de faire passer une loi ou quoi que ce soit."

Autre sujet brûlant entre les syndicats et le gouvernement : la réforme de l'assurance chômage, présentée ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement veut un système d'indemnisation plus souple lorsque la situation économique est difficile, et plus strict lorsque le marché de l'emploi se porte bien.

"Les demandeurs d'emploi subissent leur perte d'emploi, ce n'est pas voulu, considère Yanis Aubert. Les problèmes de recrutement sont liés aux conditions de travail, à la formation ou aux salaires, surtout avec l'inflation. C'est là-dessus qu'il faut aller."