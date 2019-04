Coach Cons'eau, une application unique en France pour mieux maîtriser sa consommation en eau

Valenciennes, France

Le syndicat des eaux du Valenciennois et Suez son exploitant ont mis en place plusieurs outils pour permettre aux habitants des 25 communes de mieux maîtriser leur consommation d'eau.

Premier outil, les compteurs "connectés" qui permettent d'avoir une facture basée sur une consommation réelle et non sur une estimation, de ne plus être "dérangé" pour les relevés de compteurs, et aussi d'être alerté en cas de surconsommation ou de fuite avec des sms et des mails. Pour le moment 20 communes et 70 000 foyers ont été équipés.

En 2 ans près de 3700 usagers ont reçu cette alerte fuite, ce qui a permis de faire économiser 68 500m3 d'eau et de faire une économie de 83 euros aux personnes qui ont réparé leur fuite.

Le dossier de Rafaela Biry-Vicente Copier

Des visites à domicile, et le "Speedy Douche"

3 médiateurs ont aussi été recrutés pour faire des visites à domicile pour faire un diagnostic de la consommation des foyers, lister les postes d'économie possible, aménager en fonction les équipements. L'objectif cette année c'est de visiter 800 familles.

Et puis le dernier levier c'est donc cette application smartphone Coach Cons'Eau, relié avec le compteur connecté, il permet d'avoir des indications personnelles sur sa consommation d'eau jusqu'à la durée de votre douche et la force de votre pommeau de douche.

L'application compare votre consommation avec celle d'un foyer équivalent pour voir l'éventuel potentiel d'économies, et vous propose ensuite des astuces et des challenges pour réduire votre facture comme le Speedy Douche, l'idée c'est de sortir de la douche avant la fin de la chanson soit 3 à 4 minutes un vrai défi pour certains.

Les habitants incités à boire l'eau du robinet

L'application propose aussi d'évaluer la qualité de l'eau du Valenciennois car l'idée c'est aussi que les habitants boivent plus l'eau du robinet ils ne sont que 45% à le faire, c'est un des taux les plus bas de France. On voit donc les données de l'ARS et la comparaison avec les différentes eaux minérales.

Une eau du Valenciennois qui sera encore meilleure d'ici quelques mois car elle sera filtrée pour être moins calcaire, sans chlore et sans perchlorate ce qui sera une première en France. Cette eau sera disponible dans 9 communes du syndicat d'ici septembre.