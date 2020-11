Les bars sont toujours fermés et contrairement aux autres commerces, le secteur s’attend à ne pas rouvrir avant 2021. Les établissements s’organisent donc comme ils le peuvent pour développer des alternatives. Exemple au Cluricaume Café et au bar des Archives à Poitiers.

Cocktails à emporter et livraison de bières, les bars de Poitiers s'adaptent au deuxième confinement

Mark Jordan est le co-gérant du Cluricaume Café. Son bar est fermé. Mais depuis deux ans, il brasse sa propre bière dans le sous-sol de l’établissement. Et il en profite donc pour en vendre une partie sur Internet.

"Il y a très peu de bars qui font de la vente à emporter. Mais nous avons une activité de cave à bière et de brasserie. Cette activité annexe nous évite de perdre nos bières qui sont un peu fragiles. Les houblonnées type "IPA" (india pale ale, NDLR), au bout de deux, trois mois, elles n'ont plus le même goût. Donc on essaie de les vendre rapidement".

En terme de chiffre, c'est dérisoire. "Mais c'est pour ne pas jeter notre production et pour montrer qu'on est toujours là en attendant des jours meilleurs". Le Cluricaume propose de la vente sur Internet avec possibilité de livraison ou de retrait en magasin, trois fois par semaine, selon le principe du Click and collect.

Réinventer les recettes pour une plus longue conservation

Lui aussi est toujours là : Reda Zanaz est le barman du restaurant les Archives à Poitiers. Derrière le comptoir, faute de clients, il a posé son shaker pour fabriquer des cocktails à emporter. Pina Colada, Negroni... Des recettes faites sur-mesure.

"J'ai dû tout repenser. Ce sont des cocktails que les clients ne consommeront pas forcément tout de suite. Il a fallu enlever les ingrédients périssables tout en conservant les saveurs, un véritable défi. Prochainement, j'aimerais me lancer dans la conception d'un mojito clarifié".

Le tout, bien évidemment, à consommer avec modération.