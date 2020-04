Coclicaux, le nouvel outil breton pour mutualiser les transports de produits alimentaires locaux

Nicolas Bonnet, un professionnel du milieu agro-alimentaire et agricole breton, a développé Coclicaux, une plateforme de mise en relation entre professionnels de l'agriculture et des métiers de bouche. Le but, mutualiser les frais de livraison et de stockage des produits alimentaires locaux.