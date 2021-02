"Cocottes Magazine" né en SAVOIE prend son envol

"Cocottes magazine" est né juste après le premier confinement à Moûtiers (Savoie). Géraldine Vischi, Aurélie Delettre et Johanne Bastien, trois amies, imaginent le "magazine parfait de la femme imparfaite", sans tabou. A commander sur internet uniquement. Ne sont imprimés que les exemplaires commandés. Ainsi, pas de gaspillage. Ce modèle économique original trouve toute sa pertinence en période de pandémie. Le ton est différent des magazines féminins classiques. On y trouve les même rubriques mais avec des sujets bien plus proches du quotidien des femmes.

Les Cocottes ont trouvé leur public

Pour Johanne Bastien, "l'accueil nous conforte dans nos choix. Nous avons 4.000 abonnés. Le magazine a trouvé son public. Certes, on ne se verse pas de salaire, mais on est quasi à l'équilibre. On se donne jusqu'à la fin de l'année 2021 pour dégager une marge qui nous permettra d'en vivre." A France Bleu Pays de Savoie, nous avions évoqué ces femmes en action au début de l'été dernier, alors qu'elles lançaient une cagnotte sur internet dans le but de financer leur campagne promo de lancement. Nous sommes ravis de voir que le projet s'affirme.

Au sommaire du troisième numéro sorti en janvier, une interview d'Agathe Lecaron, l'animatrice des Maternelles sur France 5, les règles ou encore les enfants à haut potentiel. "Les articles sur les fuites urinaires ou le papillomavirus ont très bien fonctionné. Tout comme les enfants à haut potentiel. Des sujets qui ne sont pas souvent évoqués dans les magazines féminins traditionnels. On a eu aussi beaucoup de retours sur un édito qui démonte les clichés sur comment on nous voit quand on a 1, 2, 3 ... ou pas d'enfant."

Avec internet, le décollage est plus lent

Si Johanne et ses amies ont eu le nez creux avec ce recours à l'abonnement numérique, la rencontre physique avec les lectrices est aussi une forte envie. "On a l'envie dès que ce sera possible d'avoir une distribution physique, à commencer chez nous en Savoie, avec des libraires par exemple." Si le numérique se révèle être un atout il a aussi ses limites. Comme l'explique Johanne Bastien, "cela nous oblige à être très actives sur les réseaux sociaux. Cela prend forcément plus de temps quand on n'a aucune distribution physique. Mais on y croit plus que jamais !"

Le numéro 4 est en préparation, et quelque chose nous dit que ces Cocottes ne sont pas prêtes de battre de l'aile.