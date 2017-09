Code du travail : 2e journée de mobilisation en Bretagne

Après la réussite de la première journée de mobilisation, le 12 septembre dernier, nouveau test aujourd'hui dans la rue. Les cortèges commencent à 10h30.

Les organisations syndicales CGT FO FSU et Solidaires du Finistère remettent ça aujourd'hui. Les cortèges et rassemblements sont programmés à 10h30. Dans celui de Quimper, il y a comme prévu les drapeaux rouges de la CGT, mais aussi de Sud, Solidaires, de la FSU et de Force Ouvrière, malgré la position mesurée de Jean-Claude Mailly, qui n'appelait pas à manifester.

La manif de Brest, sur la place de la Liberté © Radio France - Valérie Le Nigen

300 à Quimper au début du rassemblement, entre 600 et 1000 à Brest... La mobilisation est clairement moins forte que lors de la première manifestation de la rentrée, celle du 12 septembre.

Il faut une grève reconductible - 2 adhérents FO

Pour Marianne Trégoures, membre du bureau de l'Union Départementale FO du Finistère, l'objectif est clair : " faire reculer le gouvernement sur les ordonnances Macron-Pénicaud. C'est la liquidation de tous les acquis sociaux. Et sur la méthode alors ? " Il y a moins de monde aujourd'hui, c'est vrai. Il faut arrêter les grèves *saute-mouton*. La mobilisation avec les routiers, le 25 ce sera déterminant. La perspective, c'est la convergence de toutes les luttes, pour un blocage du pays. "

Début du rassemblement de Quimper © Radio France - Benjamin Bourgine

Et Jean-Claude Mailly ? Le patron national de FO est toujours autant contesté par ses troupes du Finistère : " Mailly a besoin de nous, nous on n'a pas besoin de lui ! Il n'a de chef que le nom. Nous on est là aujourd'hui et on sera là le 25. "

Après la réussite de la mobilisation du 12 septembre dernier, c'est une nouvelle journée de test pour les opposants à la réforme du code du travail par ordonnances.