Code du travail : pour le Medef Loire, le temps consacré à la représentativité du personnel est "déséquilibré"

À moins d'un mois de l'adoption en Conseil des ministres des ordonnances réformant le code du travail, le ministère du Travail reçoit patronat et syndicats à partir de mardi, à commencer par le Medef. Son président dans la Loire attend notamment la fusion des instances représentatives du personnel.

Le ministère du Travail reçoit à partir de mardi et jusqu'à vendredi patronat et syndicats afin de leur dévoiler en partie le contenu des ordonnances qui vont réformer le code du travail et seront adoptées en Conseil des ministres la semaine du 18 septembre. Parmi les points qui devraient être réformés, les instances représentatives du personnel (IRP). Délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) pourraient fusionner en une seule instance dans les entreprises qui le souhaitent.

"Déséquilibre profond"

"Enfin on va passer moins de temps à ça", lâche le président du Medef dans la Loire, Benoît Fabre. Il estime que la multiplication des IRP pèse sur la productivité des entreprises, parce que cela prend beaucoup de temps, aux salariés comme aux patrons, qui participent aux réunions des différentes instances. "Qu'on discute avec les gens, c'est tout à fait normal", ajoute le patron de Corona Etanchéité, une PME installée à Saint-Chamond. Mais selon lui "à force de vouloir créer une instance spécifique pour chaque sujet, on ne s'en sort plus, on n'est tombé dans un déséquilibre profond entre s'occuper de ça et s'occuper de gérer les activités".

Et de citer son propre exemple : "moi j'ai moins de 50 salariés, mais j'ai quand même les délégués du personnel, avec lesquels je parle de tout les sujets... même si légalement je n'ai pas à le faire [...]. Je parle avec eux sécurité, augmentations, formation et je n'ai pas pour autant une personne qui s'occupe de la sécurité, une de la formation, une de truc, machin ou bidule".

Trois instances aux prérogatives spécifiques

Certains syndicats craignent en revanche qu'une seule instance représentative ne limite le temps et les opportunités de discussion au sein de l'entreprise. "Chaque instance a ses prérogatives propres, et les fusionner, ça peut créer beaucoup de confusion et lors de réunions on peut se retrouver à parler de tout et n'importe quoi sans réellement aller au fond des choses", s'inquiète Laurent Picoto, secrétaire général de la CFDT dans la Loire.

Actuellement il existe trois instances représentatives du personnel :

les délégués du personnel, obligatoires dans les entreprises d'au moins 11 salariés, et qui sont désignés pour présenter et défendre des situations et réclamations individuelles ou collectives du personnel,

le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, et dont les missions concernent la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail,

le comité d'entreprise, obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, et qui joue un rôle aussi bien sur le plan économique et social que sur la vie culturelle au sein d'une entreprise.

