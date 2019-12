Cognac : des "boutiques à l'essai" pour relancer le commerce en centre-ville

C'est un local commercial disponible, en plein coeur de Cognac. Une quinzaine de porteurs de projets sont candidats pour s'y installer. Il faut dire que les conditions d'accompagnement sont intéressantes : un loyer modéré, des partenaires financiers, et la possibilité d'arrêter au bout de six mois.

Cognac

C'est un beau local de 65 à 70 mètres carrés, rue Aristide-Briand, l'une des rues commerciales de Cognac. Le commerçant qui s'installera ici sera accompagné par un comptable et une banque, et réglera un loyer très modéré pendant les 6 premiers mois. Si ça marche, le bail sera renouvelé, et le loyer sera rénégocié. Sinon, l'activité s'arrêtera. Le comité de sélection fera son choix le 19 décembre. La première "boutique à l'essai" doit ouvrir en janvier. Une deuxième devrait suivre.

Les locaux vacants sont nombreux rue Aristide-Briand © Radio France - Pierre MARSAT

Cette expérimentation de "boutiques à l'essai", c'est une initiative du "manager du commerce" à Cognac. L'idée c'est d'essayer de dynamiser le commerce dans la rue Aristide-Briand, moins florissante que sa voisine la rue d'Angoulême. Les locaux vacants sont nombreux dans cette rue, déjà distante du coeur de ville, la Place François Ier.