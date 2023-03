Cohésion du territoire en Seine-Maritime : trois questions au président de l'Agence nationale

Le Tour de France des villes soutenu par l'Agence nationale de cohésion des territoires a été lancé mercredi dans l'Eure, à Evreux et à Conches. Qu'est-ce que c'est que cette Agence nationale de cohésion des territoires ?

Christophe Bouillon, également maire de Barentin, son président était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi 2 mars.

France Bleu - C'est quoi l'Agence nationale de cohésion des territoires ?

Christophe Bouillon - C'est une jeune agence qui gère beaucoup de programmes et de dispositifs en direction des communes. Concrètement, vous avez par exemple le programme Petite ville de demain. Il y en a plus de 156, par exemple en Normandie et 1 600 en France. On accompagne les petites villes, celles qui sont au-dessous de moins de 20 000 habitants sur des projets de revitalisation du centre-ville, de travaux sur les logements, d'amélioration du cadre de vie. On intervient également dans un dispositif plus ancien qui s'appelle Action Cœur de ville. Par exemple, en Normandie, vous en avez douze qui sont concernés : trois dans l'Eure, à Évreux, Vernon, Louviers ou chez nous, en Seine-Maritime, Fécamp et Dieppe. Là encore, on accompagne ces villes moyennes sur de la revitalisation commerciale. Et puis, vous avez aussi une action très forte sur les territoires d'industrie par exemple. On est une région très concernée. Mais il y a beaucoup d'autres régions en France qui le sont et c'est peu connu. On intervient aussi sur la question numérique, c'est-à-dire par exemple, qu'on s'occupe du déploiement du numérique et du déploiement, notamment aussi de la 4G, c'est-à-dire l'implantation de tout le dispositif qui permet de bien couvrir les territoires pour le faire. C'est une agence qui est aux côtés des collectivités, accompagne leurs projets et leur offre, ce qui est parfois difficile quand vous êtes dans une petite ville. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie, c'est-à-dire de capacité de penser un projet.

Vous avez lancé le Tour de France mercredi à Evreux, concrètement, ça consiste en quoi ?

Hier, avec le maire Guy Lefrand, on est allés dans les maisons de services, à la Madeleine, par exemple. Ça, c'est un dispositif qui est porté par l'agence des maisons France Services. On en compte aujourd'hui plus de 2 500 en France. L'objectif, c'était d'en avoir au moins une part par canton. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est de permettre aux habitants qui sont parfois éloignés d'un certain nombre de services publics, de disposer à leur porte d'un accompagnement quand ils ont des difficultés pour remplir des papiers, pour être en contact avec un certain nombre de services publics. Ça, c'est du concret. On a visité aussi une médiathèque, une école qui ont bénéficié certes du soutien d'une autre agence comme l'Agence du renouvellement urbain. Mais sur l'humain, c'est l'intervention dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de ville. Là, l'agence intervient.

Est-ce que concrètement ce ne sont pas "que" des politiques de la ville ?

C'est un enjeu pour tout le monde et l'agence répond justement à cet enjeu. Le travail est loin d'être terminé. Il y a encore des territoires, par exemple, où on n'a pas atteint le nombre de maisons de service public qu'on souhaitait. Il y a encore des territoires qui ont des enjeux de couverture numérique ou de couverture téléphonique. Il y a encore des territoires qui ont de vrais enjeux en ce qui concerne la mobilité. C'est la raison pour laquelle on avait aussi lancé il y a quelque temps de cela l'agenda rural, c'est-à-dire des actions bien précises pour accompagner les communes les plus petites. Mais on voit bien qu'il y a encore des trous dans la raquette. On voit bien que ce n'est pas suffisant et on voit bien sur les questions, par exemple d'offre de service public. Je pense à la santé, mais notamment à la mobilité dans les territoires ruraux. Hier, j'ai rencontré beaucoup de maires de l'Eure, le maire de Conches-en-Ouche, mais pas simplement autour de Pont-Audemer, de Beuzeville et autres. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit qu'à un moment ou un autre sur l'attractivité, on voit bien qu'on n'a pas rempli la formule. Si on n'a pas une offre de service de mobilité, on voit bien qu'il y a un enjeu. C'est pour ça que l'agence existe. C'est pour accompagner les maires. Mais il faut bien sûr avant cela, pour pouvoir les accompagner, qu'ils aient eux-mêmes des projets, des envies.