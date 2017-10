Coiffeur, informaticien, agriculteur ... Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles en Mayenne

La 33ème campagne des Restos du Cœur commencera le 21 novembre. Mais en attendant l'association en Mayenne recherche des bénévoles pour distribuer ses repas au 80.000 bénéficiaires, mais pas que.

Plus de 500 mille repas vont être distribués encore pendant la 33e campagne hivernale des Restos du Coeur en Mayenne cette année. Elle commence le 21 novembre. L'association, chère à Coluche, cherche des bénévoles. Ils sont 320 pour l'instant dans le département mais ce n'est pas assez. La structure a besoin de formateur en informatique, des bénévoles pour les maraudes, des maraîchers et même des coiffeurs.

"On peut proposer des services de cet ordre-là dans nos centres de distributions à des gens qui ne pensent plus à se soigner, à soigner leur image" - Bruno Fléchard un des administrateurs

Alain est bénévole dans l'entrepôt des Restos du Coeur à Laval depuis un an. Cet homme est préparateur-livreur et aurait bien besoin d'aide pour charger et décharger les palettes de nourriture.

"Un coup de main ne serait surtout pas de refus" Copier

Particularité en Mayenne : 3.838 bébé de moins de 18 mois sont pris en charge par les Restos du Cœur. Des nourrissons issues bien souvent de famille monoparentale d'après Odile Leclerq la nouvelle présidente de l'association en Mayenne.

" Le RSA, l'allocation-logement, ce n'est pas suffisant" Copier

Pour devenir bénévole au Restos du Coeur en Mayenne, contacter l'AD 53 / 25 Rue Emile Brault - 53000 Laval / 02 43 90 78 65.