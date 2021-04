Coiffeuse dijonnaise recherche apprenti désespérément

Cette coiffeuse dijonnaise lance un appel afin de trouver un ou une diplômé(e) du CAP souhaitant poursuivre sa formation vers le brevet professionnel (BP) et qui pourrait être employé dans son salon durant deux ans avant -pourquoi pas- une embauche en CDI. Mais les candidats ne courent pas les rues.

Ce mardi, c'est le lancement de l' opération nationale "Challenge jeune d'avenir" sur France Bleu. Il s'agit de mettre en rapport les chefs d'entreprise et les jeunes à la recherche d'un emploi.

La coiffure vous tente ?

Justement : vous êtes sur le point ou vous venez de décrocher un CAP de coiffure ? Vous souhaitez poursuivre votre formation vers le brevet professionnel ? Vous cherchez un petit boulot dans un salon pour vous faire la main ?

Une formation qui décoiffe !

Ca tombe bien, Anne-Marie Conceiçao patronne de "Coiff' et vous" à Dijon veut embaucher un ou une coiffeuse en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L'occasion en or de parfaire votre formation aux côtés d'Anne-Marie et de ses deux coiffeuses professionnelles.

Nous avons un peu de travail en ce moment

Anne-Marie Conceiçao explique pourquoi elle recrute et le profil qu'elle recherche ! "Nous avons un peu de travail en ce moment même avec les confinements, les déconfinements. Et donc _j'ai besoin d'un employé supplémentaire_. D'autre part, j'ai envie de former un jeune par rapport à mon savoir-faire et à mon savoir-être" explique la coiffeuse.

Un jeune qui sait déjà se débrouiller serait l'idéal

Mais pas question de prendre "n'importe qui". "L'idéal ce serait d'avoir un jeune qui sait déjà se débrouiller en coupe homme et technique. La coupe femme c'est tout de suite plus compliqué. Et évidemment l'idéal ce serait que je puisse mettre la personne directement au contact de la clientèle à partir du moment où l'on aura signé le contrat. Mais ça ce sera à voir directement avec le jeune en fonction de la formation qu'il ou elle aura eu auparavant en CAP".

Comment postuler à cette offre d'emploi ?

"Coiff' et vous" se trouve au 5 boulevard Pascal à Dijon. Pour postuler à cette offre, c'est simple, il vous suffit de passer au salon et de déposer votre CV ! Le cas échéant Anne-Marie Conceiçao vous rappellera pour un entretien d'embauche. Chaque mois en fonction de l'âge et de sa formation, le ou la jeune qui sera embauché peux espérer percevoir 6 ou 700 euros par mois.

