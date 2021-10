Coiffure, restauration : l'artisanat peine à recruter dans la Loire

Plus de 320 000 postes sont à pourvoir dans la région Auvergne Rhône Alpes, selon Pôle Emploi. On cherche des serveurs, des cuistots, des vendangeurs, des animateurs ou des ouvriers. Et toujours selon Pôle Emploi, il y aurait plus de 3 millions et demi de chômeurs de catégorie A, c'est à dire sans aucune activité.

Des conditions de travail difficiles

A Saint-Étienne, Hervé Romier tient le restaurant le Piccadilly. Il est à la recherche d'un serveur depuis des mois. Il enchaîne les périodes d'essais "pas concluantes." Le restaurateur demande une chose à ses candidats : qu'ils puissent supporter des conditions de travail pas toujours faciles. "La cuisine, c'est un métier de passionné ! Quand vous voulez manger le soir vous mangez le soir ? Donc il faut bien faire à manger le soir."

Travailler au service ou en cuisine, ça signifie travailler le week-end, et avec des horaires décalées en semaine. Tout en restant debout toute la journée. Dans le monde de la coiffure, c'est la même chose, position debout et travail le week-end, et ça rebute beaucoup de candidats. "Ca fait partie de notre métier de ne jamais paraître fatigués ou de mauvaise humeur, explique Cédric Veyrrier, barbier à Monistrol-sur-Loire et président du syndicat des coiffeurs de la Loire, et c'est des métiers qui paraissent plus simples qu'ils le sont en fait."

Autre obstacle, et pas des moindres : la rémunération. Dans la coiffure, le salaire de base prévu par la convention collective culmine à moins de 1 400 euros brut. Près de 200 euros de moins que le SMIC.