Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées ce mardi devant l'Agence régionale de santé, à Nancy, pour demander davantage de moyens pour accompagner dignement les personnes âgées dans les Ehpad. Parmi elles : des résidents et leurs familles.

Nancy, France

Elles ont exprimé d'une même voix colère, fatigue et inquiétude. Entre 200 et 300 personnes se sont retrouvées en début d'après-midi mardi 30 janvier devant l'Agence régionale de santé, à Nancy : personnel et directeurs d'Ehpad (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et de services de soins à domicile mais aussi résidents et leurs familles. Tous mobilisés, comme partout en France, pour exiger davantage de moyens pour "la dignité et le respect des aînés".

Les manifestants ont bloqué la circulation des voitures et du tramway à Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

"Je suis là parce que je peux marcher ! Je suis pratiquement la seule à pouvoir sortir, à la maison de retraite. Alors j'en profite", explique Geneviève Ruff, militante dans l'âme et résidente de l'Ehpad Simon Bénichou à Nancy. Son constat ? "Le personnel est pressé, il fait très bien son travail mais il s'use au travail." A ses côtés, Nadine Grangladen, depuis 37 ans aide-soignante à l'Ehpad Bénichou : "là, ça devient plus possible. Même nos résidents parfois en pleurent quand ils voient nos conditions de travail !"

Même nos résidents en pleurent quand ils voient nos conditions de travail" - Nadine, aide-soignante

Autre scène dans cette mobilisation : Isabeth Motel et Rosa de Oliveira, main dans la main. L'une est résidente de l'Ehpad Saint-Joseph à Nancy, l'autre est ASH dans l'établissement. "J'estime que le personnel a trop de travail, elles ne peuvent pas assumer tout parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses", lance Isabeth. "Et puis, il y a de plus en plus de personnes âgées qui entrent dans les maisons de retraite et qui sont déjà impotentes". Rosa renchérit : "malheureusement, on ne peut pas leur accorder le temps nécessaire à leur bien-être au quotidien". Cette main tenue, c'est tout un symbôle pour elle. "On a l'impression d'être des robots gérés par un bouton sur lequel on appuie."

Isabeth, résidente de l'Ehpad Saint-Joseph à Nancy (au premier plan), main dans la main avec Rosa, AHS depuis 9 ans dans l'établissement (chapeau orange) © Radio France - Isabelle Baudriller

Marie-Anne Dollé-Bignon, dont le père et la belle-mère résident en maison de retraite, exprime quant à elle son inquiétude. "Je crains non seulement pour mes proches, mais aussi pour moi et mes enfants. Ça concerne tout le monde. Je pense qu'en France, on n'a pas pris conscience de l'importante des moyens qu'il fallait donner pour les personnes âgées. Il faut s'en occuper avec dignité, ce ne sont pas des personnes à mettre au rebut !"