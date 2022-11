Colère de parents d'élèves avec la formule réduite des repas scolaires à cause de l'inflation

C’est une décision qui a bien du mal à passer à Agde. Pour faire face a la flambée des prix, la formule des repas a été réduite à la cantine scolaire, mais aussi à la crèche et aux foyers pour seniors. Entrée, plat et dessert, c’est désormais terminé. Au moins pour l'instant. L'entreprise de restauration collective SHCB implantée à SAUVIAN fabrique quotidiennement 2.500 repas pour la ville d'Agde. Le 10 décembre dernier, les parents ont été alertés par mail de ce changement de menu "sans prévenir la municipalité" précise cette dernière. AGDE n’est pas la seule commune dans le grand Biterrois à être impactée par cette décision. C’est aussi le cas à Montblanc, ou encore Sauvian.

Quatre plats au lieu de cinq sur le plateau

Les parents d’élèves rencontrés se disent scandalisés par cette décision. "Ils n'ont pas à subir cette inflation. Pas de cette manière-là" déplore Eric. "Et ceux qui n'aiment pas le plat de résistance comment font-ils ? Ils se rabattent sur le dessert s'il n'y pas d'entrées ce jour-là" rajoutent Magalie et Sandrine. Leurs enfants vont à l'école élémentaire Frédéric Bazille.

C’est soit entrée-plat ou plat-dessert

Cette société qui emploie 400 salariés partout en France dont une trentaine à Sauvian dit ne pas avoir d’autres solutions et assure à France Bleu Hérault ne plus être en mesure de fournir des repas bio (à 20%) à seulement trois euros. "On va crever si on continue ainsi. Nous n’avons pas eu d’autres solutions" assure Thierry Pompanon le directeur général de la société SHCB. Les prix des fournisseurs ont explosé sans compter ceux de l'énergie, le carburant. "Malgré cette inflation nous continuons de livrer des repas équilibrés aux enfants."

La mairie d’Agde mise devant le fait accompli

"Nous sommes conscients que le délégataire subit une très forte hausse de l'inflation, que ce soit sur le coût des matières premières et celui de l'énergie. Toutefois, le contrat n'est pas respecté" dixit Yannick Hivin, le directeur des services de la ville d’Agde . "Nous avons été mis devant le fait accompli sans pouvoir réagir ensemble pour trouver des solutions. Les familles sont prises en otage".

La mairie d'Agde est engagée depuis huit ans avec SHBC

La direction de cette société assure avoir prévenu la municipalité d'Agde en septembre dernier. La médiation aurait été refusée d'après cette dernière. Le groupe SHCB est une société familiale de restauration collective cuisinant chaque jour depuis plus de 20 ans dans ses neuf cuisines centrales ou en service de restauration.