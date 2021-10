Salariés, syndicats, opposition de tous bords dénoncent une "décision brutale", une "trahison" du maire qui a décidé de fermer l'année prochaine le service d'aide à domicile, et de soins infirmiers à domicile après un audit, 57 salariés sont concernés et plus de 200 personnes âgées prises en charge.

Colère et incompréhension après la décision de fermer le service d'aide à domicile de la ville de Valenciennes

En septembre 2022 la ville de Valenciennes n'aura plus de service d'aide à domicile et de services infirmiers à domicile (photo d'illustration)

Comme ses collègues, cette salariée qui veut rester anonyme a appris la suppression de son service du CCAS lors d'une réunion de service où il ne figurait pas d'ordre du jour fin septembre. Après la crise du Covid, elle a bien du mal à digérer la pilule.

Les premières semaines nous n'avions pas de masques, il fallait se débrouiller, on était vraiment au front, on est allé le faire parce qu'on aime toutes notre métier, mais bon le remerciement aujourd'hui, on vous fout dehors ! ça nous écœure !

Dans un communiqué, Nathalie Lorette, élue communiste membre du comité d'administration du CCAS parle "d'un véritable plan de licenciement" et "doute beaucoup du plan de reclassement des ressources humaines de la mairie qui n’a pas fait dans la dentelle ces dernières années !"

22 salariés sont contractuels et resteront donc sur le carreau, les autres devraient être reclassés, mais ce n'est pas forcément évident non plus pour Dominique Delbove secrétaire du syndicat Fédération autonome territoriale à Valenciennes qui explique qu'ils seront certainement envoyés au centre de gestion de la fonction publique qui gère les mobilités, en attendant de trouver un poste "ils seront payés intégralement pendant 2 ans puis à 50%" craint le syndicaliste.

Syndicaliste qui comme les élus de l'opposition déplore un manque de concertation du maire UDI de la ville Laurent Degallaix, dans un communiqué commun avec la CFTC son syndicat ils dénoncent une "trahison".

Il y a pas eu de discussions, pas de réunion de service pour remettre en question le fonctionnement, du jour au lendemain on leur dit, ben c'est tout, elles se sont senties trahies

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les opposants à la fermeture dénoncent un manque de concertation

Syndicats et opposition rappellent aussi que le budget du CCAS a déjà été amputé de plus de 580 000 euros cette année et dénoncent aussi une nouvelle externalisation des services, rappelant pèle mêle le départ du service juridique, du nettoyage des locaux municipaux, du service informatique de la ville.

La CGT craint d'autres externalisations "si désormais la rentabilité et l'efficacité priment sur le service public".

En bon ultra libéral, il continue à considérer que tout un tas de services publics sont très bien faits par le privé, le problème c'est que malheureusement ces systèmes de sous-traitance créent de la précarité du malheur au travail. Alors pour les premiers de corvée on aurait aimé plus de considération à Valenciennes, puisque maintenant on a un maire qui est aussi élu au conseil départemental et qui a soit disant développé sa fibre sociale, Luce Troadec, conseillère municipale la France Insoumise

A droite, Didier Legrand, opposant centriste à Valenciennes dénonce aussi une "faute" du maire sur le fond et la forme, pour lui le conseil municipal " n'est plus qu'une chambre d'enregistrement des détails" pas des décisions importantes. Il compte formuler une question commune à toute l'opposition lors du prochain conseil municipal mardi prochain.

Didier Legrand opposant centriste à la mairie de Valenciennes Copier

Le maire Laurent Degallaix ne souhaite lui pas s'exprimer sur le sujet.