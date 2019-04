Colère unanime contre la suppression d'un poste au lycée du Pays de Soule

Professeurs, élèves, élus et entrepreneurs dénoncent vivement la suppression du poste de chef des travaux, et craignent pour la pérennité de toute la filière technologique.

Chéraute, France

Le message affiché au rond-point du lycée de Chéraute est on ne peut plus clair : "Poste supprimé, Soule en danger". Ce vendredi, ils étaient une centaine à se mobiliser devant l'établissement. Professeurs, élèves, mais aussi de nombreux élus et entrepreneurs locaux ont manifesté leur colère de voir disparaître le poste de DDFPT, plus communément appelé "chef de travaux".

Considéré comme l'équivalent du proviseur adjoint dans la filière technologique, ce poste est "indispensable", expliquent-ils. C'est en effet lui qui est notamment en charge du travail de recrutement des élèves, sans lequel le lycée aurait du mal à exister. "Nous sommes un lycée rural, on a des difficultés de recrutement. Sur 160 élèves de seconde, par exemple, 60 viennent du secteur proche", indique Pascal Arnould, professeur en micro-technique.

"Il faut aller chercher les élèves dans toute l'Aquitaine, toute l'organisation est gérée par ce poste-là, et le supprimer met vraiment en danger le lycée."

"C'est une décision aveugle, prise d'en haut, et purement comptable" Pascal Arnould, professeur au lycée du Pays de Soule Copier

"Nouveau coup dur pour la ruralité"

Une décision d'autant plus aberrante aux yeux du personnel, que le chef des travaux était en train de mettre en place une toute nouvelle formation, en partenariat avec l'ODACE, le centre d'appui des entreprises souletines. Plus exactement une licence en mécatronique, sur laquelle comptent plusieurs entrepreneurs, dont Jean-Jacques Carriquiriborde, co-gérant d'Elkar, société mauléonnaise spécialisée dans l'ingénierie mécanique.

"Nous sommes 4 ou 5 entreprises à s'être engagées à former en alternance un certain nombre d'élèves dans le cadre de cette licence. Elle doit permettre à des jeunes qui ont ont fait un BTS à l'extérieur, de faire une troisième année à Mauléon, et pour peut-être envisager une implantation définitive en Soule. J'espère que cette annonce n'aura pas de mauvais impact sur cette licence à laquelle on croit beaucoup".

"Nous mêmes, on se sert du vivier de Chéraute pour compléter nos équipes; c'est encore un coup dur pour la ruralité" Jean-Jacques Carriquiriborde, co-gérant d'Elkar Copier

Le président de la communauté d'agglomération du Pays basque Jean-René Etchegaray a écrit au recteur d'académie pour réclamer le maintien du poste. Tous espèrent encore que l'Education nationale revienne sur sa décision.