Colis de Noël : l'activité en hausse de 30% chez le transporteur DHL en Bretagne

Avec le confinement, et les fêtes de Noël qui approchent, le transporteur DHL à Laillé au sud de Rennes, connait une hausse de 30% de son activité pour ce mois de décembre. Chaque jour, 3.000 colis sont livrés depuis ce site breton. Un pic d'activité est attendu le lundi 14 décembre.

Le rush de Noël dans le plus gros site DHL en Bretagne, à Laillé, au sud de Rennes

"_Ici, c'est une véritable course contre la montre qui débute chaque jour dès 9h25_" explique Stéphane Guénin, le directeur du site de DHL, à Laillé au sud de Rennes. A 9h25, près de 30000 colis en provenance de la plateforme de Nantes sont déchargés sur de grands tapis roulants "ce sont des colis qui viennent du monde entier. Des jouets, des matelas, des chaussures, des téléphones portables reconditionnés" ajoute le directeur, alors que défilent sous ses yeux des centaines de colis à destination de toute l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne. Une trentaine de chauffeurs-livreurs saisissent ces colis et les chargent dans leur camion en scannant chaque colis. "Un bon chargement c'est essentiel pour réussir sa tournée" explique Sébastien, chauffeur-livreur. Il faut faire vite, les livreurs ont une quantité de colis précise à livrer sur la journée. Les livraisons sont organisées géographiquement.

Une distribution différente en raison des mesures sanitaires

Avec la crise du Covid-19, pas question de remettre le colis en main propre. Le livreur sonne à la porte du client puis dépose le colis au sol. "Quand le client ouvre la porte, on prend une photo pour preuve de livraison, mais on ne demande plus de signatures sur notre scanner" explique le livreur. Avec le confinement, il y a beaucoup de clients présents chez eux, comme cette habitante de Laillé, "je suis en télétravail, ça tombe bien. " dit-elle. Comme beaucoup, elle a effectué de nombreuses commandes en ligne cette année. "Même mon fils qui habite Paris a fait livrer ses colis ici. J'en ai déjà reçu hier".

Sébastien, chauffeur-livreur chez DHL à Laillé, au sud de Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Un pic d'activité attendu le 14 décembre, après le Black Friday

En Bretagne, un gros pic d’activité est prévu le 14 décembre, avec 8.300 colis distribuées sur une seule journée, en raison des livraisons du Black Friday. Un deuxième pic sera atteint le 22 décembre à l’approche de Noël. Avec le développement du e-commerce, l’activité est dense pendant cette période, mais elle était déjà en constante augmentation sur l’année (+6%) et les prévisions sont encore à la hausse pour 2021 ( +8%). Il n'y a désormais que deux périodes de calme dans l’année pour le transporteur, autour du 15 août et pendant la période du nouvel an chinois, quand l’activité économique est réduite en Chine.