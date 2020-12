Pendant trois jours, 80 bénévoles ont distribué colis alimentaires à leurs bénéficiaires dans les locaux du secours populaire de l'Eure à Guichainville. Et cette année, ils ont eu le droit à un cadeau surprise grâce à l'opération "boîtes de Noël" d'Évreux entraide.

Colis et boîtes de Noël distribués par le secours populaire de l'Eure

La distribution s'est terminée ce mercredi à 17h00 et en trois jours, le secours populaire de l'Eure est venu en aide à plus de trois cents familles en leur distribuant des colis alimentaires. Sur le parking des locaux de l’association à Guichainville, les bénéficiaires se pressent avec leur chariot, leur caddie à roulettes ou leurs gros sacs. Ce sont essentiellement des femmes qui font leurs courses. Chacun doit donner un euro pour recevoir l'aide alimentaire ou un jouet. "Au secours populaire, il y a toujours la participation solidaire" explique Catherine Luffroy, la secrétaire générale du secours populaire de l'Eure, "ça permet aux gens de ne pas se sentir assistés mais d'être partie prenante de leur vie". Les colis sont plus festifs que d'habitude : une bouteille de mousseux, des clémentines, des chocolats ou des bûches de Noël.

80 bénévoles ont bravé la pluie et le froid pour assurer la distribution © Radio France - Laurent Philippot

À la fin de la distribution, les bénéficiaires peuvent se réchauffer avec un chocolat chaud agrémenté de crème fouettée ou de quelques marshmallows.

Une boîte de Noël surprise cette année

L'opération "boîtes de Noël" initiée par Évreux Entraide a fait un carton. Plus de 1.500 boîtes ont été offertes et certaines arrivent encore. Les boîtes ont été redistribuées à une dizaine d'associations ébroïciennes pour en faire profiter leurs bénéficiaires. Des cadeaux surprise qui font la joie de tous.

S'ils n'étaient pas là, je ne saurais pas comment on ferait - une bénéficiaire

Dans les réserves du secours populaire à Guichainville, il reste encore de nombreuses boîtes de Noël. Une nouvelle distribution sera effectuée début janvier 2021 © Radio France - Laurent Philippot