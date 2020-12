A Reims, les colis sont livrés en vélo sur le dernier kilomètre

Cette année le nombre de colis livrés à domicile a fortement augmenté... Et forcément, les véhicules tournent plus et polluent plus. La société ColisActiv' a pour projet de faire livrer vos colis à vélo, sur le dernier kilomètre. Une initiative écolo, qui a déjà commencé à Reims.

Les colis arrivent en centre-ville, et les colis sont acheminés sur le dernier kilomètre jusque chez les clients.

Et si nous nous faisions livrer nos colis par des livreurs en vélo ? Mais uniquement sur le dernier kilomètre avant la destination. C'est le projet que porte ColisActiv', une jeune entreprise. Elle a sélectionné quatre villes pilotes pour expérimenter le projet, dont Reims, où les essais ont déjà commencé.

"Un livreur à vélo, en zone dense, va faire plus de trajet qu'un livreur en camionnette" explique Romain Barbé, chargé de la sélection des territoires et des opérateurs de livraison. Forcément, un gain de temps... Mais aussi de qualité de l'air. "Une camionnette tourne pendant 10 heures environ, et fait sa tournée en une seule fois", termine-t-il.

Des avantages économiques

Avant que ColisActiv' choisisse Reims pour ville pilote, il n'y avait aucune entreprise de livraison à vélo implantée dans le Grand Reims. "C'est vraiment la raison pour laquelle nous avons choisi Reims, élue avec trois autres villes" détaille Quitterie Berchon, chargée de mission chez ColisActiv'.

"Après cela, tout est allé beaucoup plus vite. Il y a deux nouvelles entreprises qui se sont installées à Reims : Hyper et Tout En Vélo" poursuit-elle. Et face à ces installations, des indépendants ont également suivi le pas.

Et pour encourager la livraison à vélo, jusque dans les endroits un peu plus difficiles d'accès, ColisActiv' a décidé de mettre en place un système de primes. "Quand il n'y a que trois ou quatre colis qui sont livrés par heure, c'est évident que les livreurs n'entrent pas dans leurs frais" explique Amauric Guinard, porteur du projet.

D'ici 6 mois, ColisActiv' espère pouvoir étendre son dispositif à toutes les grandes villes de France, et pourquoi pas à terme, de faire en sorte que toutes les livraisons, à l'intérieur des villes, ne se fassent plus qu'en vélo.