The Colivers recherche de grands appartements à louer pour les aménager en colocation à Montpellier

The Colivers est le leader du coliving en France, entendez la colocation en français. L'entreprise qui existe depuis 2004 loue des appartements du parc privé, et les aménage pour les proposer ensuite en colocations pour les salariés qui sont très mobiles ou pour les étudiants.

The Colivers possède déjà 12 appartements sur Montpellier mais souhaite agrandir son parc pour passer à 25 d'ici la fin de l'année et 50 en 2022.

Le directeur de The Colivers, Pierre Blaize, était l'invité de la Nouvelle Eco ce lundi matin sur France Bleu Hérault. "Les avantages pour les propriétaires, c'est qu'ils ont l'assurance d'avoir un revenu locatif régulier. Même si le logement est vacant, ils toucheront leur loyer, car c'est notre société qui est locataire et donc c'est nous qui prenons tous les risques"

The Colivers prend en charge les travaux

The Colivers propose aussi de faire les travaux nécessaires pour rendre les appartements plus attractifs "_L'appartement est ainsi valorisé_, on peut prendre des logements en mauvais états, ce sont nos architectes et nos artisans qui prennent tout en charge. Notre plus-value, c'est que nous louons des appartements irréprochables en terme de prestations. C'est vraiment tout bénef pour les propriétaires".

L'entreprise se rémunère en prenant une commission sur les loyers mais assure qu'à la fin, le propriétaire encaisse un loyer de marché.

Les locataires sont des étudiants ou des jeunes actifs. "L'avantage de notre offre, c'est qu'on propose des appartements bien meublés, confortables et spacieux. Un système de location très souple, flexible. On peut rechercher son appartement et le réserver à distance"

En plus de confort, les locataires apprécient la vie en communauté pour faire rapidement des connaissances

"Et puis ce qui est plébiscité aussi c'est la communauté, les locataires arrivent dans une nouvelle ville et peuvent ainsi rencontrer très rapidement de nouvelles personnes. Chacun sa chambre et le contrat porte sur chacune des chambres. On a un contrat individuel, comme si on avait un appartement individuel. On vit avec d'autres personnes dans les parties communes."

The Colivers cherche des appartements de 80 m2 sur Montpellier

Aujourd'hui, The Colivers est présent dans toutes les grandes métropoles Marseille, Aix, Toulon, Lyon, Montpellier. A Montpellier, l'entreprise loue déjà une douzaine d'appartements, mais souhaite agrandir son parc. "On voudrait atteindre 25 d'ici la fin de l'année 2021, puis 50 en 2022. On recherche de grands appartements à partir de 80 mètres carrés de superficie. Plus c'est grand et plus ça nous intéresse, des appartements qui sont situés soit en ville soit qui sont bien desservis par les transports en commun. Ils doivent être non meublés et s'il y a des travaux à faire, ce n'est pas un soucis. Vous pouvez proposer vos appartements directement sur notre site internet, ça prend deux minutes"