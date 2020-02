Le salon Change Now s'est achevé ce samedi au Grand Palais à Paris. Parmi les nombreuses innovations pour un quotidien plus écologique,des collants durables, ou une crème solaire respectueuse des océans.

Collants durables, crème solaire écolo : changer vos habitudes avec le salon Change Now à Paris

Des collants écolo et durables (et qui ne grattent pas)

"Chaque année, les Françaises jettent l'équivalent du poids de la Tour Eiffel en collants", commence Laetitia Paput, "cela représente environ 7000 tonnes".

Avec son associée Aurore Jacques, les deux entrepreneuses ont fait un constat alarmant : les collants polluent énormément, et ne sont pas durables du tout.

Des collants résistants et pensés pour les femmes

"Parfois, ils sont filés au bout d'une soirée, et on les jette, les collants ne sont pas conçus pour durer", explique Laetitia Paput. Ces collants sont source de déchets, et ne sont quasiment pas recyclés.

"Pour ça, il faudrait les grouper, pour les recycler en grandes quantités, mais ça n'est jamais fait", continue la jeune entrepreneuse. Laetitia Paput et Aurore Jacques ont donc lancé récemment leur marque de collants durables et écologiques, Rev Society.

Ces collants fabriqués en Italie nécessitent 80% d'eau en moins que les collants traditionnels pendant leur fabrication, et émettent 90% de CO2 en moins. En plus, ils sont conçus pour "durer plus longtemps, à l'inverse des collants fabriqués pour la fast-fashion", résumé Laetitia Paput.

Une crème solaire pour protéger les coraux

Plus loin, sous les voûtes du Grand Palais, Hadrien Collot présente lui une crème solaire écologique, "Niu". "Les crèmes traditionnelles sont nocives pour les coraux et certaines algues", explique le jeune homme.

"Quand vous allez dans l'eau, la crème dont vous êtes enduits passe dans l'eau, dans des zones avec beaucoup de tourisme, cela peut créer une couche de gras à la surface de l'eau", poursuit l'entrepreneur.

Hadrien Collot propose donc une crème vegan, naturelle, et surtout qui utilise des filtres minéraux, qui ne pollue donc pas comme les crèmes traditionnelles.