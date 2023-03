Collecte annuelle des Restos du cœur : à Thaon, le centre de distribution attend les dons

Ce vendredi 3 mars, c'est le début de la collecte nationale des Restos du cœur, une opération dont France Bleu est partenaire. Les bénévoles des Restos vous attendent dans plus de 7000 supermarchés partout en France, notamment en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. La collecte va durer trois jours, jusqu'à ce dimanche 5 mars et vos dons seront acheminés vers les près de 2000 centres de distribution des Restos du coeur partout en France, notamment celui de Thaon-les-Vosges.

ⓘ Publicité

Odile Jacot est responsable de ce centre depuis 17 ans et elle l'affirme : la collecte qui commence ce vendredi est fondamentale pour les Restos du coeur. "L'association départementale nous livre deux fois par semaine pour l'épicerie et les produits laitiers, et tous les quinze jours pour les produits surgelés", explique-t-elle, "Mais on a de plus en plus de besoins, donc cette collecte nationale est vraiment indispensable pour venir compléter." Si vous voulez participer, vous pouvez donner des conserves, des produits secs (pâtes, riz, gâteaux). "Mais surtout des produits d'hygiène : gel douche, dentifrice, serviettes hygiéniques, tampons, ...", énumère Odile Jacot, "Ce sont des produits très onéreux et les bénéficiaires sont vraiment ravis quand on en a."

Un lieu de solidarité et de vie pour les bénéficiaires

Parmi les bénéficiaires, il y a Bernard, 61 ans, qui vient aux Restos du coeur depuis deux ans. "J'ai commencé à travailler à 16 ans comme usineur, et puis j'ai été licencié en 2017, licenciement économique", raconte-t-il, "J'ai été au chômage, et puis au RSA ..." Sans les Restos du coeur, il ne pourrait tout simplement pas manger à sa faim. "Avec l'inflation, mes factures et les prix de l'alimentation ont augmenté, j'ai dû mal à joindre les deux bouts", confie-t-il. Alors ce centre l'aide énormément, d'un point de vue financier mais aussi humain. "Ici je peux discuter avec des gens qui sont très sympathiques, il y a des activités auxquelles je participe ...", dit-il avec un grand sourire, "Je fais un peu de bénévolat moi-même, quand il faut aider pour un déménagement, un peu de peinture, ... On s'aide comme ça !"

Bernard, 61 ans, bénéficiaire des Restos du coeur depuis deux ans. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une autre bénéficiaire entre dans le centre, fait la bise à tout le monde, s'assied et accepte le café que lui propose une bénévole. Quand on lui demande son prénom, elle répond : "Nenes, on m'appelle comme ça". Elle est bénéficiaire des Restos depuis "quatre ou cinq ans, facile. J'ai des problèmes de santé, pour le moment je suis au RSA". Elle commence par dire que si elle pouvait s'en passer, elle ne viendrait pas au centre. Et puis elle se tait quelques secondes, et reconnaît que tout de même, elle est très attachée à ce lieu. "Je connais tout le monde, et puis on rigole bien entre nous ... Il faut, on va pas pleurer ! Ce sont des bons moments." D'ailleurs, si elle le peut, Nenes compte bien participer à la collecte. "Si je peux donner un paquet de pâtes ou de café ... Pour moi c'est normal", conclut-elle.

Nenes, bénéficiaire des Restos du coeur depuis quatre ans. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un contexte d'inflation très difficile

Anne-Marie est bénévole aux Restos du coeur de Thaon depuis 8 ans. Elle s'occupe de l'inscription des nouveaux bénéficiaires, qui doivent remplir un dossier pour vérifier s'ils rentrent bien dans un barème défini au niveau national. Actuellement, le centre distribue des denrées alimentaires à 115 foyers, personnes seules, couples ou familles, mais ce chiffre ne cessent d'augmenter. "Avec l'inflation, les factures d'énergie qui augmentent, tous nos bénéficiaires nous en parlent ...", raconte-t-elle, "Et ça va continuer à augmenter ... On en a aussi qui sont à la rue, comme ce monsieur ce matin ..." D'ailleurs, le centre, qui faisait des distributions tous les quinze jours, va passer à un rythme hebdomadaire.

Myriam, bénéficiaire, et Roselyne, bénévole, avec leurs créations de l'atelier couture que propose le centre des Restos du coeur de Thaon. © Radio France - Mathilde Bouquerel

D'autant que le centre propose aussi des activités : salon de coiffure gratuit, mais aussi atelier couture et tricot, relaxation ou encore informatique. Myriam, 61 ans, est bénéficiaire depuis 2017 et elle apprécie beaucoup toutes ces activités, en particulier le cours de couture animé par Roselyne, bénévole. "Ca me permet de voir des gens, d'exercer ma créativité", confie-t-elle, "Et puis quand je fais tout ça, je pense à autre chose ... C'est particulièrement important pour moi qui ai un cancer qui n'est pas encore totalement soigné." Les distributions ont lieu un jeudi sur deux de 8h à 17h au centre des Restos du coeur de Thaon, uniquement pour les bénéficiaires inscrits. Mais le centre est ouvert tous les jours de la semaine pour les activités.