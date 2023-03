Collecte d'hiver réussie pour les Restos du Cœur en Meurthe-et-Moselle : +25% de dons enregistrés

En ces temps où les ressources financières sont de plus en plus faibles, à cause de l'inflation, voilà une nouvelle qui va faire du bien à certains ménages. Les Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle présentent ce lundi matin un bilan en hausse de la collecte d'hiver avec une augmentation de 25%. "Cette collecte va compléter la 38e campagne des Restos du Cœur de l’été 2023", précise l'association.

Cent tonnes

Au total, sur tout le département, cela représente 100 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Des dons qui seront prochainement redistribués au 12 000 bénéficiaires des Restos dans le département.

"Les centres de distribution commencent ou ont déjà commencé, les inscriptions des personnes bénéficiaires sur la base des barèmes d’été. Leurs portes seront ouvertes à partir du 30 mars jusqu’à fin octobre 2023", ajoutent les Restos 54.