Collecte de dons alimentaires en Alsace : les associations cherchent un nouveau souffle

C'est la Collectivité européenne d'Alsace qui a organisé la réunion. Intitulée : "rencontre des acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire", elle a réuni, ce lundi, une vingtaine d'associations pour discuter de la problématique apparue depuis le covid et accentuée par l'inflation : la baisse des dons et la hausse des bénéficiaires. Ces associations, pour la plupart, reçoivent une partie de leurs denrées de la banque alimentaire, elle même affectée par la baisse des dons des particuliers et des hypermarchés.

"On achète des denrées mais ce n'est pas notre métier"

"Nous avons manqué de produits frais cet hiver et notamment de lait" explique ainsi Estelle Metzger, coordinatrice du pôle alimentaire chez Caritas dans le Haut-Rhin. "Du coup, on achète, mais pour acheter il faut avoir des fonds et il faut avoir des donateurs, mais ça a ses limites parce qu'on ne peut pas tout acheter et puis ce n'est pas notre métier. On est des travailleurs sociaux et on ne maitrise pas ce système. Je pense que le système de la banque alimentaire et de la collecte a atteint ses limites."

"Il faut qu'on trouve des moyens d'approvisionnement et les mutualiser" ajoute Angèle Bras, la présidente de l'épicerie sociale intercommunale "Les épis" à Schiltigheim, Bischheim et Hœnheim. Elle aussi s'est retrouvée régulièrement avec des approvisionnements "pas du tout à la hauteur de ses besoins." "Il faut ensuite identifier les associations qui ont besoin de cet approvisionnement et mutualiser. Comme ça on peut acheter au meilleur prix."

Le groupement d'achat, une solution envisagée

La CEA réfléchit ainsi à mettre en place un groupement d'achat selon Fatima Jenn, vice président en charge de la solidarité, de la l'habitat et la lutte contre la pauvreté : "avec nos paysans, les grandes surfaces aussi pourquoi pas. On installe un organisme, comme un guichet unique, pour pouvoir faire un achat pour tout le monde. Le groupement pourrait ainsi permettre d'acheter moins cher et des quantités importantes." La collectivité va mettre en place des groupes de travail pour plancher sur la question.