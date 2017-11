Collecte de la Banque alimentaire : "100 tonnes, c'est 200.000 repas"

C'est la collecte nationale des Banques alimentaires ce vendredi 24 et samedi 25 novembre. Plus de 1500 bénévoles seront mobilisés dans les supermarchés manchois.

L'association caritative organise une grande collecte auprès des particuliers, sur deux jours les 24 et 25 novembre. "Nous avons besoin de produits secs, produits en conserve mais aussi des pâtes, de l'huile, des produits que l'on stocke et que l'on distribue tout au long de l'année", explique Roland Coutard, président de la Banque alimentaire de la Manche.

Ces denrées sont redistribués aux plus démunis, via une cinquantaine d'associations et de CCAS. Elle aide dans le département plus de 12.000 personnes.

Dans les coulisses de la Banque alimentaire de la Manche. Reportage. Copier

L'an dernier, la Banque alimentaire de la Manche a récolté près de 90 tonnes de denrées en 2 jours. "Cette année, nous espérons réunir 100 tonnes de produits, l'équivalent de 200.000 repas." Plus de 1500 bénévoles seront mobilisés dans les supermarchés manchois.