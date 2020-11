Collecte de la Banque alimentaire : à Rennes, les stocks ont baissé de 20% en octobre

La grande collecte annuelle de la Banque alimentaire a débuté ce vendredi et se poursuit ce samedi 28 novembre dans les moyennes et grandes surfaces. L'association espère que les dons seront élevés en pleine crise sanitaire. En octobre, les stocks ont diminué de 20% à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Deux jours de collectes pour les Banques alimentaires dans les moyennes et grandes surfaces. L'association a commencé son opération nationale ce vendredi et elle se poursuit toute la journée du samedi 28 novembre. La Banque alilmentaire de Rennes, qui couvre les deux tiers de l'Ille-et-Vilaine, mobilise cette année 3500 bénévoles dans 150 magasins. Dans le nord du département, la collecte est organisée par la Banque alimentaire de Saint-Malo.

Des stocks en forte baisse

Au Carrefour Alma de Rennes, les bénévoles, qui ont revêtu le gilet orange de l'association, sont là pour récupérer et trier les produits collectés, pâtes, riz, farine, café, thé, céréales, chocolat en poudre, conserves et même des produits d'hygiène comme des couches pour bébé, du savon ou du dentifrice. "L'année dernière, on avait collecté 175 tonnes sur notre territoire et 5 tonnes dans cet hypermarché. On est confiant pour cette année" explique Gérard Buineau chargé de communication à la Banque alimentaire de Rennes. Dans le contexte de crise économique et sanitaire, la Banque alimentaire de Rennes a vu ses stocks diminuer de 20% en octobre.

Des clients solidaires

Même si l'affluence est timide ce vendredi dans cette grande surface, les consommateurs participent dans l'ensemble à la collecte selon leurs moyens. "Chaque année, je suis fidèle au rendez-vous" dit Pierre, un retraité. Pour Aboubacar, "c'est important que les personnes qui s'en sortent en ce moment aident celles qui sont en difficulté"

Je n'ai pas un énorme salaire mais c'est important de partager avec ceux qui n'en ont pas - Aboubacar

Les produits alimentaires collectés sont distribués à 55 associations et centres communaux d'action sociale affiliés à la Banque alimentaire de Rennes. 8000 familles d'Ille-et-Vilaine vont en bénéficier.