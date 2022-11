Collecte de la Banque Alimentaire en Dordogne : "On n'a quasiment plus de pâtes en stock" alerte l'association

Les bénévoles de la Banque Alimentaire sont là, à l'entrée de votre magasin, ce vendredi 25 et ce samedi 26 novembre pour sa collecte annuelle. En Dordogne, ils sont présents dans 100 magasins pour collecter vos dons. L'association récupère des denrées alimentaires et des produits d'hygiène qui seront ensuite distribués aux 70 associations du département qui accompagnent 12.000 personnes.

ⓘ Publicité

Environ 5% de bénéficiaires en plus cette année

Pour cette 38e collecte, le président de la Banque Alimentaire compte d'autant plus sur les dons que les stocks se vident et certains produits manquent "on n'a quasiment plus de pâtes" explique Francis Herbert. Les stocks se vident plus vite que prévu car "le nombre de bénéficiaires a augmenté de 5 à 6% cette année" déclare le président de l'association. Au niveau national, cette hausse s'élève à 9% de bénéficiaires en plus, soit 200.000 personnes supplémentaires accueillies en six mois dans "un contexte de crise du pouvoir d'achat et de crise énergétique".

La Banque Alimentaire de Dordogne souhaiterait battre le record de 131 tonnes de denrées collectées en Dordogne en 2020, en pleine crise du covid.