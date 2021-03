Restos du cœur : 7.800 tonnes de denrées et produits récoltés, un chiffre en hausse malgré la crise sanitaire

La collecte nationale des Restos du cœur, dont France Bleu est partenaire, a permis de récolté 7.800 tonnes de denrées à destination des plus démunis cette année, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier malgré le contexte sanitaire. Lors de la précédente campagne en 2020 l'association avait récolté 7.400 tonnes de denrées, soit l'équivalent de 7 millions de repas.

75.000 bénévoles se sont mobilisés le 5, 6 et 7 mars derniers pour réceptionner conserves, plats cuisinés, produits pour bébés ou d'hygiène dans plus de 6.000 magasins.

Cette collecte, qui témoigne d'un "fort élan de générosité et le soutien à l’action des Restos", revêt cette année une dimension "vitale" pour l'association qui redoute une "hausse significative" des bénéficiaires en raison de la crise économique. La crise engendrée par le Covid-19 a plongé de nombreuses personnes dans la précarité, notamment des étudiants, avec de longues files d'attente devant des centres de distribution d'aide alimentaire à Paris et dans d'autres villes de France. Selon une étude publiée en février, plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en ce début d'année 2021 et plus de la moitié (51 %) des personnes aidées déclarent y avoir recours depuis moins d'un an.

L’aide alimentaire reste le pilier de l’action des Restos qui proposent également différents dispositifs d’aide à la personne, partout en France : soutien à la recherche d’emploi, accès aux droits, ateliers de français, insertion par l’activité économique, hébergement d’urgence…